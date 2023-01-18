طرق التخلص من مسامات الوجه نهائيا

الوكيل الاخباري - هناك نوعان من المسام، يفرز أحدهما زيت الجسم الطبيعي ، المسمى بالزهم ، والآخر يفرز العرق. في بعض الأحيان قد تظهر المسام التي تفرز الزيت متضخمة.لا يمكن التخلص من المسام الواسعة ولكن هناك طرق لتقليل ظهورها مثل استخدام المنتجات المائية وضع قناع الطين أو تجنب التعرض المفرط للشمس. وفي هذه المقالة سنكشف لك سيدتي كيفية التخلص من مسامات الوجه نهائيا وبطرق طبيعية جداً.



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أولاً : اختاري منتجات عناية بالبشرة لا تسبب انسداد المسام



تعني كلمة “non-comedogenic” التي تكتب على المنتج أنه لن يسد المسام، عندما تنسد المسام ، فإنها تتسع ، مما يجعل مسامك تبدو أكثر وضوحًا. لتجنب انسداد المسام ، ابحثي عن أحد المصطلحات التالية في كل شيء تقومي بتطبيقه على وجهك







ثانياً: نظفي وجهك مرتين في اليوم



يمكن أن تجعل المسام المسدودة أو البشرة الدهنية المسام تبدو أكبر، يمكن أن يؤدي التطهير مرتين يوميًا إلى فتح المسام ومنع انسداد المسام وتقليل الدهون. عند تنظيف وجهك ، ستحتاجين إلى:



استخدمي الماء الدافئ، يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى تهيج بشرتك ، مما يجعل المسام تبدو أكبر.



اغسلي وجهك بلطف، يمكن أن يتسبب الفرك في تهيج بشرتك ، مما يسبب الالتهاب. عندما يكون الجلد ملتهبًا ، تميل المسام إلى أن تكون أكثر وضوحًا.

ابحثي عن منظف لطيف لا يسبب انسداد المسام. مرة أخرى ، ستفعلين كل ما في وسعك لوقف تهيج بشرتك والتوقف عن انسداد مسامك.





ثالثاً: استخدمي الريتينول



إذا كانت بشرتك دهنية ، أو تعانين من حب شباب خفيف ، أو بدت بشرتك أقل صلابة مما كانت عليه من قبل ، يمكن أن تبدو المسام أكبر. قد يساعد استخدام منتج للعناية بالبشرة مع الريتينول أو بالميتات الريتينيل. للحصول على أفضل النتائج ، ضعي المنتج قبل النوم.



يجد بعض الناس أن هذا النوع من منتجات العناية بالبشرة يهيج بشرتهم، يمكنك منع ذلك عن طريق غسل وجهك ثم الانتظار لمدة 30 دقيقة لتطبيق المنتج.

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