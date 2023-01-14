كيف تمنعين ظهور حب الشباب على رقبتك؟

الوكيل الاخباري - ظهور حب الشباب على الرقبة هو أكثر من مجرد مصدر إزعاجٍ لك، إذ يمكن أن يؤثر أيضاً على ثقتك بنفسك، وفي بعض الحالات قد يترك ندبات دائمة، ويسبب مضاعفات. فعلى سبيل المثال، بعض أنواع حب الشباب قد تؤدي إلى تفاقم البثور، وتساقط الشعر.



وقد تصابين، أيضاً، ببثور على رقبتك بسبب حب الشباب الكيسي، إذ يحدث هذا الاضطراب الجلدي عندما تدخل البكتيريا المسام مسببة تفاعلاً التهابياً، وعادةً يسبب نتوءات مؤلمة مليئة بالصديد، وتسبب ندبات دائمة.



ولا توجد طريقة مؤكدة لمنع ظهور حب الشباب على الرقبة أو مناطق أخرى من الجسم، لكن يمكنك السيطرة عليها، إذ قد تساعد الأشياء الصغيرة، مثل: ارتداء أقمشة تسمح بمرور الهواء، وتغيير روتين جمالك، في تقليل ظهور حب الشباب، وتحسين صحة الجلد.

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تعديل نظامك الغذائي وروتين العناية بالبشرة







عندما يتعلق الأمر بالوقاية من حب الشباب، فإن ما تأكلينه وتشربينه لا يقل أهمية عما تضعينه على بشرتك، إذ إن هناك صلة محتملة بين حب الشباب واستهلاك الأطعمة العالية السكر أو الدهنية ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة والمشروبات إلى إفساد هرموناتك، ما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب أو تفاقمه.



لذلك، إن أفضل رهان لك هو تقليل السكر، وتجنب الأطعمة المصنعة، وتتبع ما تأكلينه، وإجراء التغييرات حسب الحاجة، كما يوصى بشرب شاي النعناع العضوي أو الشاي الأخضر بالليمون، حيث يمكن أن يقلل تناول كوب أو كوبين من شاي النعناع العضوي يومياً، من انتشار حب الشباب بنسبة 25 إلى 50%، وهذه المعلومات موثقة جيداً من قبل أطباء الأمراض الجلدية.



كما يساعد الشاي، أيضاً، على إبقاء تلك البثور العنيدة في مكانها، إذ يحتوي الشاي الأخضر بالليمون على فيتامين C، والبوليفينول والمركبات النشطة الأخرى، التي تدعم صحة الجلد.



وفي ما يتعلق بالعناية بالبشرة، من الأفضل تجنب منتجات الجلد والشعر، التي تحتوي على الزيت، أو الشمع أو السيليكون أو المكونات الأخرى التي يمكن أن تسد المسام، بالإضافة إلى ضرورة تنظيف جلد عنقك، خاصة بعد التمرين.





قللي التوتر وانتبهي إلى ما ترتدينه



تنصح جامعة واشنطن بعدم ارتداء اللباس الداخلي، والملابس الضيقة الأخرى، عند التعامل مع حب الشباب في الجسم، وينطبق الشيء نفسه على الياقة المدورة، والقمصان الرياضية، وغيرها من الملابس التي تلتف حول الرقبة، ما يمنع بشرتك من التنفس، حيث يمكن أن تهيج الملابس الضيقة الجلد، وتعزز نمو البكتيريا، ما قد يؤدي بدوره إلى ظهور حب الشباب أو تفاقمه.



ومن الناحية المثالية، يجب اختيار القطن أو الأقمشة الأخرى القابلة للتنفس، وتجنب الصوف والنايلون، كما يجب غسل ملابسك بانتظام لمنع تراكم البكتيريا وحماية بشرتك.



وبالإضافة إلى كل ذلك، حاولي تقليل التوتر في حياتك، والحصول على مزيد من النوم، حيث يزيد الإجهاد المزمن مستويات الكورتيزول والأدرينالين، ما يتسبب في إنتاج الغدد الدهنية الزائدة، وهو عامل خطير للإصابة بحب الشباب، وفي الوقت نفسه يعزز الالتهاب، ما يمكن أن يؤثر بشكل أكبر على بشرتك، ويؤدي إلى ظهور البثور.

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