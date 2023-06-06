علاج تحسس الوجه واحمراره نضعه بين يديك

الوكيل الاخباري - يمكن أن يكون تحسس البشرة وإحمرارها من المشاكل الأكثر شيوعاً في عالم الجمال، لكن هذه المشكلة لم يعد علاجها صعباً. لذا سنضع بين يديك من خلال خلطات طبيعية سريعة وفعالة.



لماذا يظهر الاحمرار والتحسس على الوجه؟

لا يوجد تفسير "مقاس واحد يناسب الجميع" لاحمرار الوجه. يمكن أن يبدو وجهك أحمر اللون ومتهيجًا لأسباب عديدة. "ما يشير إليه معظم الناس على أنه احمرار الوجه يمكن أن يكون سببه مجموعة متنوعة من اضطرابات الجلد المختلفة . في حين أنه من المستحيل تحديد سبب احمرار وجهك في كل مرة يتم فيها احمرار الوجه قليلاً ، فهذه بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لاحمرار الجلد:



العُدّ الوردي

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التهاب الجلد التأتبي أو الأكزيما



التهاب الجلد التماسي



الإفراط في التقشير



خلطات طبيعية تساعد في تخفيف الحساسية والإحمرار



حمام ماء بارد للوجه

للحرارة ، حروق الشمس أو الاحمرار المرتبط بالوردية ، الحمام البارد يساعد على تخفيف الطفح الجلدي. يمكن أن يساعد الضغط البارد في تقليل التهاب الوجه وإراحة البشرة الحساسة.



الصبار

يمكن أن يساعد الصبار على شكل جل أو كريم في تقليل الاحمرار والحكة. تعمل المكونات الموجودة في الصبار على تلطيف البشرة وتعزيز تجديد الجلد الجديد ، بينما تساعد الجلد على التعافي بشكل أسرع.



شرائح الخيار

يُعرف الخيار بخصائص التبريد. لذا فإن تطبيق عصير الخيار أو وضع شرائح الخيار على الوجه والعينين يمكن أن يساعد في تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار.

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