علاج طبيعي للتخلص من الحبوب الجافة خلف الذراعين

الوكيل الاخباري - هل تعانين من وجود الحبوب الجافة الصغيرة خلف ذراعيك؟ إذا أنت تعانين من حالة تسمى Keratosis Pilaris. أحيانا تتراكم خلايا الجلد الميتة على سطح البشرة وتسد بصيلات الشعر مما يؤدي إلى ظهور هذه الحبوب الحمراء الخشنة. الحل يكمن في تقشير البشرة بانتظام، إما بالمستحضرات المقشرة أو من خلال العلاجات المنزلية. نقدم لك هذا الحل الطبيعي باستعمال اللبن الخاثر، إذ أنه غني بحمض اللاكتيك lactic acid الذي يذيب الخلايا الميتة ويمنع إنسداد المسام وبصيلات الشعر. جربيه مرة أو مرتين في الأسبوع حسب حالتك الخاصة.

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ضعي 4 ملاعق من اللبن الخاثر sour cream في صحن. بللي فوطة قطنية بالماء الدافئ واعصريها جيدا. اغمسي الفوطة باللبن وافركي ذراعيك بها ثم اتركي اللن على بشرتك لمدة 15 دقيقة. اشطفي ذراعيك ثم ضعي كمية وفيرة من الكريم المرطب.

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