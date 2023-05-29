علامات التمدد أزمة النساء.. كيف تتعاملين معها؟

الوكيل الاخباري - علامات التمدد في الجسم من أبرز المشاكل التي تواجه النساء بشكل خاص، والجميع بشكل عام، وعادة تتطور هذه الخطوط، البيضاء أو الحمراء، في مناطق محددة بالجسم أثناء البلوغ أو الحمل.



لحسن الحظ، أصبح المجتمع في حالة من الوعي، خلال الفترة الأخيرة، لمراوغة مثل هذه التفاصيل الطبيعية في أجسامنا، حيث نشرت كلوي كارداشيان صورة مقربة لعلامات التمدد في جسمها، مرفقة بها تعليقاً: "أحب خطوطي"، كما نشرت الأخت الصغرى كايلي جينر، وعارضة الأزياء آشلي غراهام، صوراً لعلامات التمدد الخاصة بهما في الماضي.



سواء تقبلتِ علامات التمدد في جسمكِ أم لا، فعليكِ معرفة كل ما تحتاجين إليه عن هذه الخطوط، التي قد تسبب لكِ الاستياء، وسببها وأفضل طرق منعها وكيفية تقليل مظهرها، تابعي معنا.



علامات التمدد:



علامات التمدد في الجسم عبارة عن خطوط في الجلد، تظهر باللونين الأبيض أو الأحمر، عندما يمتد الجلد إلى ما هو أبعد من مرونته الطبيعية، وعندما يحدث هذا، يمكن أن تنكسر ألياف الكولاجين والإيلاستين في الأدمة، ما يؤدي إلى علامات مرئية.



علامات التمدد هي، في الأساس، شكل من أشكال تندب الجلد، التي يمكن أن تحدث في أي مكان بالجسم، على الرغم من أنها تميل إلى الظهور في المناطق، التي شهدت نمواً في الحجم، وهذه المناطق هي:



· البطن أثناء الحمل.



· الثديان أثناء البلوغ.



· الذراعان العلويان.



· الفخذان.



· الأرداف.

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ويمكن التعرف عليها من خلال مظهرها المميز الشبيه بالشريط، الذي يشبهه البعض بعلامات مخالب القطط، إذ عندما تظهر علامات التمدد لأول مرة، فإنها تميل إلى أن تكون حمراء أو أرجوانية أو وردية أو بنية محمرة أو بنية داكنة، اعتماداً على لون بشرتكِ. ومع مرور الوقت، يتلاشى اللون، وتصبح خطوطاً بيضاء في الجسم.



ما أبرز أسباب علامات التمدد؟



عندما يتمدد الجلد، خلال فترات النمو السريع، مثل: البلوغ أو الحمل، أو بسبب زيادة الوزن السريعة أو فقدانه، يمكن أن تظهر علامات التمدد، ومن أبرز أسباب ذلك، ما يلي:



الحمل: تمتد بشرتك لاستيعاب نمو طفلكِ.



الهرمونات: إذا كان هناك تغير مفاجئ في بعض اضطرابات الغدة الدرقية، والغدة الكظرية، أو اللواتي يتناولن المنشطات ذات المستويات المفرطة من هرمون التستوستيرون، بالإضافة إلى هرمونات الحمل، وكلها أسباب تؤدي لظهور علامات التمدد.



تدريب الأثقال: يمكن أن يسبب النمو السريع للعضلات علامات تمدد على الذراعين والساقين.



فقدان الوزن السريع أو اكتسابه: تحدث علامات التمدد، عندما ينكمش الجلد بسرعة أو يتمدد.



هل تختفي علامات التمدد؟



مثلها مثل ندوب الجسم الأخرى، تتلاشى علامات التمدد مع مرور الوقت، لكن هناك الدائم منها أيضاً، إلا أن حدتها تقل مع مرور العمر.



وعادة، تتحول علامات التمدد من اللون الأحمر في البداية، إلى الأبيض الباهت مع مرور الوقت.



هل علامات التمدد صحية؟



علامات التمدد غير ضارة تماماً بالصحة البدنية، كما أنها ليست خطيرة، وتعتبر على نطاق واسع مشكلة تجميلية بحتة، لكن لا يمكن إنكار أنها من الحالات الجلدية، التي تسبب أضراراً سلبية للصحة العقلية، وقد تقلل الثقة بالنفس.



لذا من المهم طلب الدعم والمشورة، إذا كنت تشعرين بالإحباط بشأن علامات التمدد الخاصة بك، على الرغم من أن طبيبك قد لا يصنف علامات التمدد على أنها تتطلب تدخلاً طبياً جسدياً، إلا أنه سيكون قادراً على توفير دعم الصحة العقلية.





ماذا تعني علامات التمدد الأرجوانية؟



عادة، تأتي علامات التمدد بألوان مختلفة، يشير كل منها إلى مدى حداثة أو قدم علامة التمدد، مثلاً تشير العلامات الأرجوانية إلى أنها حديثة نسبياً، واللون الأرجواني ينتج عن الالتهاب وزيادة تدفق الدم في المنطقة المصابة، ويرجع هذا اللون إلى أن الأوعية الدموية الأساسية أكثر وضوحاً في المراحل المبكرة.



وبمرور الوقت، قد تتلاشى هذه العلامات، أو تتحول للون الأبيض الباهت أو الفضي الفاتح، وأحياناً الرمادي الداكن على الجلد الأسود.



هل يمكن منع علامات التمدد؟



بشكل عام، لا يمكنكِ منع علامات التمدد، لكن وجد الباحثون أن استخدام المنتجات التي تحتوي على عشبة سنتيلا أو حمض الهيالورونيك الموجود بشكل طبيعي في بشرتنا، قد تساعد في منع علامات التمدد.



كما أن الحفاظ على وزن ثابت قد يساعد في منع ظهور هذه الخطوط، إذ غالباً يؤدي كسب الوزن، وبناء الجسم، إلى تكوين علامات تمدد، وبخلاف عدم تناول المنشطات، والحفاظ على استقرار وزنكِ، وعلاج أي اضطرابات هرمونية في وقت مبكر، لا يمكنكِ منعها بشكل نهائي أيضاً.



التخلص من علامات التمدد بإجراءات غير جراحية:



لحسن الحظ، هناك أيضاً عدد من الإجراءات غير الجراحية داخل العيادات الطبية، للمساعدة على تقليل ظهور علامات التمدد، لكنها تتطلب التزاماً، ومن أبرزها:



العلاج بالليزر: يمكن للعلاج بالليزر الكسري، أو ليزر الصبغة النبضية، تحفيز إنتاج الكولاجين، وتلاشي لون علامات التمدد، ويتضمن هذا الإجراء تقشير الطبقة الخارجية من الجلد، لتشجيع نمو الجلد الجديد، وتقليل رؤية علامات التمدد.



التقشير الكيميائي: أثناء هذه العملية، يتم تطبيق الأحماض لإزالة الطبقة العليا من الجلد، والكشف عن خلايا جديدة، وتقليل ظهور علامات التمدد، وذلك من خلال إنشاء ثقوب صغيرة في الجلد بإبر دقيقة، ما يعزز إنتاج الكولاجين، ويحسن نسيج علامات التمدد.



"مورفيوس-8": نفس الإبر الصغيرة المستخدمة في الإبر الدقيقة، تنبعث منها ترددات إشعاعية، لتشديد الجلد، وإطلاق استجابة التئام الجروح، وتعمل إعادة تسطيح العظام، خاصة مع العلاجات الأعمق، مثل "Morpheus8"، من خلال إحداث إصابات صغيرة على الجلد، ثم تحفيز الخلايا الليفية في الأدمة، لإنتاج ألياف الكولاجين والإيلاستين الجديدة في المناطق التالفة، وعادة تكون هناك حاجة إلى 4-6 جلسات، مرة واحدة في الشهر لرؤية الفرق.



العلاج بالكربوكسي: من العلاجات التي لها تأثير محفز، وتنطوي على الحقن السطحية لغاز ثاني أكسيد الكربون الساخن، الذي ينشط الخلايا الليفية، وعادة يعطى مرة واحدة في الأسبوع، لمدة 12 أسبوعاً، وهو جدول العلاج الموصى به.



الكريمات الطبية: هناك قائمة طويلة من الكريمات المستخدمة في تقليل ظهور علامات التمدد، أو منعها من الأساس، لكنها تحتاج إلى المواظبة والاستمرارية لرؤية فرق.

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