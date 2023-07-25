فوائد "الريتينالديهايد" لبشرتك.. تعرفي إليها

الوكيل الاخباري - يعد "الريتينالديهايد" (فيتامين A) من أهم المركبات، التي يجب استخدامها في روتين العناية بالبشرة، إذ يعمل على تحسين مظهر البشرة وصحتها، وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، وتفتيح لون البشرة، وعلاج حب الشباب، ولهذه الأسباب مجتمعة عليكِ البحث عن المنتجات، التي تحتوي على "الريتينالديهايد" للعناية ببشرتك.

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يساعد فيتامين (A) على تقليل التجاعيد، ومنع فرط التصبغ والشيخوخة المبكرة، وتحسين لون البشرة، ويمكنك استخدام "الريتينالديهايد" لعلاج مشاكل الجلد، فهو واحد من أفضل الحلول لتقليل مشاكل العناية بالبشرة، ويساعد استخدامه يومياً على تحسين صحة بشرتك، وعلامات الشيخوخة.

وبما أن "الريتينالديهايد" يعتبر بديلاً أفضل للريتينول (مشتق آخر من فيتامين A)، نستعرض هنا كل ما تحتاجين إلى معرفته عنه، وفوائده وكيفية استخدامه.



ما "الريتينالديهايد"؟

هو أحد مشتقات فيتامين (A)، ويتحول إلى حمض الريتينويك عند تطبيقه موضعياً، وتتحول الريتينويدات، مثل: بالميتات الريتينيل، والريتينول، والريتينالديهايد إلى حمض الريتينويك للبشرة للاستفادة منها، وتعتمد قوتها وفاعليتها على عملية التحول هذه.



ويصبح الرتينويد أضعف مع زيادة عدد خطوات تحويله، ويشكل "الريتينالديهايد" حمض الريتينويك في عملية تحويل واحدة فقط، ما يجعله أكثر فاعلية من الرتينويدات الأخرى.



ما فوائد "الريتينالديهايد" للبشرة؟

كما سبق وذكرنا، يساعد "الريتينالديهايد" على تقليل التجاعيد، وتفتيح لون البشرة، وتجديد شبابها، والتقليل من فرط التصبغ، وعلاج حب الشباب، كما أنه يعد مناسباً للبشرة الحساسة، إذ إنه يسبب تهيجاً أقل مقارنة بنظرائه، ويسرع "الريتينالديهايد" أيضاً دوران خلايا الجلد، ويحفز إنتاج الكولاجين، ومن أهم فوائده ما يلي:



1. تحسين لون البشرة:

يتباطأ إنتاج الخلايا الجلدية الجديدة، التي تحل محل الخلايا الموجودة (تسمى دوران خلايا الجلد) مع التقدم في العمر، والريتينالديهايد (التريتينوين) يسرع دوران خلايا الجلد، ويجعل البشرة ناعمة ومتسقة اللون، وقد أظهرت دراسة أن استخدام كريم التجميل، الذي يحتوي على "الريتينالديهايد"، يؤدي إلى تحسين مؤشر الميلانين للمجموعة.



2. تحسين نسيج البشرة وترطيبها:

يحتوي الريتينول، وحمض الريتينويك، على السمات البيولوجية نفسها لفيتامين (A)، ومثل حمض الريتينويك، "الريتينالديهايد" هو ريتينويد يساعد على تعزيز إنتاج بروتينات البشرة مع تهيج أقل، ما يؤدي إلى تحسين نسيج البشرة وترطيبها، وأظهرت دراسة حديثة أن المكون جيد التحمل، ويحسن ترطيب البشرة وملمسها.



3. تقليل حب الشباب:

يمكن الخضوع لعلاجات الرتينويد، التي تقلل إنتاج الزهم، والمضادات الحيوية التي تحارب الالتهابات البكتيرية، ونظراً لأن "الريتينالديهايد" هو ريتينويد له خصائص مضادة للبكتيريا، فقد يساعد على تقليل حب الشباب، والتطبيق اليومي لـ"الريتينالديهايد" يقلل كثافة البروبيونيباكتريوم (حب الشباب).



4. تقليل علامات الشيخوخة:

يزيد استخدام "الريتينالديهايد" سمك البشرة والمرونة الجلدية، ما يساعد على تقليل التجاعيد، والخطوط الدقيقة، وبالتالي فإنه يفيد الجلد ضد علامات الشيخوخة، وتظهر الدراسات أيضاً أنه عامل موضعي فعال ضد علامات الشيخوخة الضوئية.



الآثار الجانبية لـ"الريتينالديهايد":

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن "الريتينالديهايد" يسبب ظهور حب الشباب، لكن الحقيقة تكمن في أن فرص ظهور هذه الحبوب تكون أكبر، لأنه يساعد على فك انسداد المسام. ومع ذلك، فإن أي مكون آخر في منتج "الريتينالديهايد" يمكن أن يسبب حب الشباب والبثور.



ومن غير المرجح أن تكون لـ"الريتينالديهايد" أي آثار جانبية أخرى، ومن الضروري استخدامه مع مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك، لأنه يهدئ تهيج البشرة وجفافها، أو التقليل من كميته عند إصابة البشرة بالجفاف، أو عندما تصبح قشارية.



وينصح بتجنب استخدام الرتينويدات الموضعية، بما في ذلك "الريتينالديهايد" أثناء فترة الحمل والرضاعة الطبيعية، فعلى الرغم من عدم إثبات تسببه في مشاكل صحية أو عيوب خلقية للجنين، فإن أطباء الجلدية ينصحون بتوخي الحذر، وتجنب استخدامه خلال هذه الفترة.



كيفية استخدام "الريتينالديهايد" بطريقة صحيحة:



من المهم مراقبة رد فعل بشرتكِ بعد استخدام أي منتج جديد، والأمر ذاته ينطبق على "الريتينالديهايد"، لذلك ابدئي استخدامه مرتين في الأسبوع، وضعيه كل ليلة وراقبي بشرتك، فإذا تحول الجلد إلى اللون الأحمر أو أصبح جافاً، فيجب عندها تقليل عدد مرات استخدامه الأسبوعية.



ضعي كمية صغيرة بحجم البازلاء (0.25 غم) من المنتج على الوجه بأكمله، وابدئي بمنتج يكون تركيز "الريتينالديهايد" فيه منخفضاً. يمكنك استخدام منتجات ذات تركيز أعلى من "الريتينالديهايد" تدريجياً؛ إذا لم تعاني أي حساسية.



أفضل المنتجات، التي تحتوي على "الريتينالديهايد"، هي أمصال الوجه، والأمصال المضادة للشيخوخة، وكريمات العين، وأقنعة الوجه، ومصل "الريتينالديهايد" الجيد يضيء البشرة، ويحافظ على حاجز الرطوبة.



ويحتوي "الريتينالديهايد"، وهو مشتق من فيتامين (A)، على العديد من تطبيقات العناية بالبشرة في الأمراض الجلدية، ويمكنكِ استخدامه كعلاج موضعي لمشاكل الجلد، مثل: التجاعيد، وتفاوت لون البشرة، والعيوب، وفرط التصبغ. لكن، يُنصح باستشارة طبيب الجلدية المختص عند ظهور أي مشاكل على البشرة، بعد استخدام المنتج الذي يحتوي على "الريتينالديهايد"، ويجب إيقاف الاستخدام فوراً، والرجوع للطبيب.

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