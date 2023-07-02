فوائد المعادن للبشرة.. وكيفية دمجها في روتينك اليومي

الوكيل الاخباري - ان المعادن هي الغطاء الخارجي لجسمك، فإن بشرتك هي الحامي الحيوي من البيئة الخارجية. وتتكون أساسًا من طبقتين: الطبقة الخارجية وتسمى البشرة، أما الطبقات العميقة - التي تسمى الأدمة - فتحتوي على خلايا حية، بينما تحتوي خلايا الطبقات الخارجية على بروتين ليفي، يسمى الكيراتين، وللحفاظ على مكونات البشرة يجب استخدام المعادن من خلال التطبيق السطحي، أو التغذية السليمة، لتدخل في روتينك اليومي.



المعادن.. والتغذية:



تعتبر التغذية عاملاً أساسياً في أداء بشرتك، حيث إنها تمنح بشرتك القدرة على حماية نفسها، وحماية الأعمال الداخلية لجسمك. والمعادن، خاصة النادرة، لها دور كبير في الخصائص الوقائية المختلفة لبشرتك. فقد ثبت أن المعادن النزرة ضرورية في مكافحة أضرار التعرض المفرط للشمس والتجاعيد، والحفاظ على رطوبة بشرتك.



هناك العديد من الدراسات حول تأثير المعادن النزرة على حالة الجلد، إذ ثبت تأثير المنغنيز والزنك والنحاس والبورون والسيلينيوم على الجلد. ويبدو أن العناصر الغذائية الأخرى، مثل: الجلوكوزامين والكرياتين مهمة أيضًا.



كما يحتاج الإنسان إلى المغذيات الدقيقة، مثل: الفيتامينات والمعادن، طوال حياته، لكن بكميات صغيرة لتنظيم مجموعة من الوظائف في الجسم، ورغم أن الجسم لا يمكنه إنتاجها، فإنه يجب على الإنسان استهلاكها.



الزنك مضاد أكسدة مهم لبشرتك:



تلعب مضادات الأكسدة دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة بشرتك، إذ تحمي خلاياك من التلف؛ فهي مواد مغذية تعمل في الجسم للمساعدة على الحفاظ على صحة الخلايا، ومنع تأكسدها. وغالباً يتم التغاضي عن أهمية معدن الزنك في هذا المجال، نظراً لشهرة فيتامينَيْ: (C، وE) في كونهما من مضادات أكسدة الفعالة.



الأدلة العلمية تدعم الإجراء الوقائي للزنك ضد الضرر التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة، والذي يحدث عندما تكون قدرة جسمك على إزالة السموم، وإصلاح أنظمته، قد ضعفت، ما يؤدي إلى تلفها.



فوائد معدن الزنك:



- يحمي من الأشعة فوق البنفسجية.



- يعزز التئام الجروح.



- يساهم في وظائف الجهازَيْن المناعي والعصبي.



يتركز الزنك في البشرة من 5 إلى 7 مرات في الطبقة الخارجية، أكثر من المستويات العميقة للأدمة. هناك أدلة وفيرة تظهر الدور المضاد للأكسدة للزنك، حيث ثبت أن الزنك الموضعي، كمكون في منتجات الحماية من أشعة الشمس، يوفر حماية مضادة للأكسدة للبشرة. ويؤثر الزنك، أيضًا، في إنتاج الميتالوثيونين - بروتينات صغيرة تلعب دورًا مهمًا في إزالة السموم الخلوية.



إل-أرجينين:



هو حمض أميني، يباع عادة في شكل مكمل، ويتم الحصول عليه بشكل طبيعي في النظام الغذائي البشري. وتشمل الأطعمة الغنية بـ"L-arginine" البروتينات النباتية والحيوانية، مثل: منتجات الألبان واللحوم والدواجن والأسماك والمكسرات. وإل-أرجينين ضروري لإنتاج البروتين، وتخليص الجسم من الأمونيا (أحد منتجات النفايات)، كما أنه يحفز إفراز الأنسولين.



الأرجيناز:



هو إنزيم ضروري لتحويل الأمونيا إلى يوريا، والتي يمكن إزالتها بعد ذلك في بول الجسم، كما يمكن استخدامه كعلاج فعال للبشرة الجافة، ويمكن أن يتحمله الجلد بشكل أفضل على علاجات اليوريا التقليدية.



تناول المكملات الغنية بالمعادن:



تظهر التغيرات في الكولاجين، والمرونة في شيخوخة الجلد، مع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتم إعطاء مكمل غذائي عن طريق الفم يحتوي على الجلوكوزامين والأحماض الأمينية والمعادن ومضادات الأكسدة الأخرى، في دراسة عشوائية محكومة على 53 متطوعة.



بعد 5 أسابيع، تم اختبار مستوى ترطيب البشرة، كما تم إجراء تحليل نسيج للخطوط الدقيقة والتجاعيد في بشرة السيدات المتطوعات. ليجد الباحثون انخفاضًا بنسبة 34% في عدد التجاعيد المرئية، وانخفاضاً بنسبة 34% في الخطوط الدقيقة بجلد النساء اللائي تناولن المكملات.



ولم تكن هناك تغيرات ملحوظة في جلد النساء اللواتي تم إعطاؤهن دواءً وهمياً، كما لم تظهر تغيرات كبيرة في ترطيب الجلد في أيٍّ من المجموعتين.



وخلص الباحثون إلى أن استخدام هذا المكمل الذي يتم تناوله عن طريق الفم، ويحتوي على الجلوكوزامين والمعادن ومضادات الأكسدة يحسن ظهور التجاعيد الظاهرة والخطوط الدقيقة في البشرة المتقدمة في السن.



المعادن ومكملات المعادن:



المكملات المعدنية تدعم العناية المثالية بالبشرة. وكما هو موضح، فإن الجلوكوزامين والكرياتين، إلى جانب عناصر: البورون، والمنغنيز، والزنك، والنحاس، لها تطبيقات فعالة على الجلد. استخدمي مجموعة مكملات تحتوي على تغذية معدنية عضوية كاملة، ما يمنحك أكبر فرصة لامتصاص المعادن، للحصول على أفضل ميزة بيولوجية لها.

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