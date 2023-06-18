فيتامين (سي).. رفيق جمالك هذا الصيف

الوكيل الاخباري - مع حلول فصل الصيف، الذي يتميز بأجوائه الحارة، وارتفاع نسبة الرطوبة فيه، خاصة في المدن الساحلية التي تقع على حواف البحار، تحتاج النساء إلى عوامل تساعدهن في الحفاظ على صحتهن، وجمال بشرتهن من الأجواء الجافة.

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ولهذا السبب تلجأ الكثيرات إلى فيتامين (سي)، سواء من خلال الحصول عليه من الأغذية، أو عبر استخدامه من خلال الكريمات، التي توضع على الجلد و البشرة.



وهو ما أكدته دراسة طبية حديثة، نشرتها مجلة "Reader's Digest"، الأميركية، المعنية بالصحة، يبين فيها أطباء جلد أميركيون أن فيتامين (سي) بمثابة خط الدفاع الأول عن الجسم، كونه يقي الحرارة العالية، التي تسببها أشعة الشمس التي تكون أقرب في فصل الصيف، ويقي أيضاً الأجواء الملوثة، أو التعرق الذي تسببه الرطوبة العالية.



ويشير الأطباء إلى أن فيتامين (سي) يحمي الجلد من الشيخوخة المبكرة، من خلال بناء جدار يحمي البشرة من العوامل الجوية المحيطة بالجسم، كما يقوي جهاز المناعة، وينشط إنتاج الكولاجين.



ويمكن استهلاك فيتامين (سي) بطريقتين:

الأولى: من خلال الحرص على تناول الخضار والفاكهة والمكملات الغذائية، التي تحتوي على هذا الفيتامين، مثل: البرتقال، والليمون، والجريب فروت، والبطيخ، والشمام، والكيوي، والمانجا، والأناناس، والفراولة، والتوت، والبابايا.

الثانية: من خلال استخدامات كريمات واقية، مليئة بالتركيبات الخفيفة التي لا تؤثر على البشرة، وواقي الشمس، وكريمات تحتوي على خلاصة الأزهار الطبيعية.



ومن المفيد، أيضاً، استخدام البروتينات الغنية بفيتامين (سي)، نهاراً وليلاً، قبل وضع المكياج من قبل النساء، كما بإمكان الرجال استخدام كريمات فيتامين (سي) على وجوههم وأيديهم، من خلال المسح على المناطق المكشوفة من الجسم قبل الخروج من المنزل.



وبغض النظر عن كونه مضاد أكسدة قوياً، فإن فيتامين (سي) له، أيضاً، خصائص مضادة للالتهابات، تمنع تغير اللون والبقع البنية والكلف، وهو المكون المسؤول أيضاً عن تحفيز إنتاج الكولاجين، ويعمل بشكل جيد عند إقرانه بمكونات صعبة أخرى مثل الريتينول، فإذا كنت تبحثين عن ترطيب أكثر كثافة، إلى جانب الفوائد الأخرى المذكورة، فننصحك باستخدام كريمات ومرطبات وزيوت فيتامين (سي)، التي ستساعدك على الحفاظ على بشرتك مشرقة يوماً بعد يوم.



وتعتبر الكريمات المصنوعة أساساً من فيتامين (سي)، قادرة على تفتيح البقع الداكنة الناجمة عن أضرار أشعة الشمس بشكل كبير، بفضل وجود حمض الفيروليك فيها، كما تساعد على الحفاظ على مظهر البشرة قوياً وناعماً معاً.

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