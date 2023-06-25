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الأحد، 25-06-2023 03:42 م

كل ما تجب معرفته عن «تسمم الشمس»؟

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الوكيل الاخباري - الجميع يعلمون أن التسمم يصاب به الناس، جراء تناول أطعمة أو مشروبات منتهية الصلاحية، أو فاسدة بسبب عدة عوامل، منها وضع الطعام في درجة حرارة عالية الشدة، ما يفسد مكوناتها، لكن ما الضرر الذي تسببه الشمس، التي تعد المصدر الأول لفيتامين (د)، الذي يحرص معظم الناس على الاستزادة منه في فصل الصيف الحار؟

توضح أخصائية الأمراض الجلدية في نيويورك، الدكتورة ديبرا غاليمان، أن البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، يؤدي إلى نتائج وخيمة على الجلد، منها: التورم والاحمرار وتلف الجلد، بسبب الإصابة بالأشعة فوق البنفسجية.

وقالت غاليمان، وفقاً لصحيفة "ذي صن"، البريطانية، كل العوامل السابقة هي مقدمات لما يعرف بـ"تسمم الشمس"، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان تالياً.

وتوضح غاليمان أن التعرض المستمر لدرجات الحرارة العالية يتفاعل معه جهاز المناعة، في تحويل المنطقة المتأذية من الحرارة إلى اللون الأحمر، ما يعني وجود بقعة مؤلمة على الجلد، وبالتالي تتضخم الأوعية الدموية في الجسم، ويدل ظهور علامات، مثل: ظهور التقرحات، التورم، الشعور بالألم، الشعور بالوخزات، صداع الرأس، الإصابة بالقشعريرة، ثم الإصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة تالياً، الشعور بالدوخة، الجفاف، وإصابة الجلد بـ"تسمم الشمس" بشكل مؤكد.

ويحتاج المصاب بـ"تسمم الشمس"، إلى مراجعة طبيب الجلدية المختص على وجه السرعة، حيث يتم علاج المصاب بالكمادات الباردة، والمصل بالوريد، فضلاً عن مسكنات الألم الموضعية.


ويقدر وقت الإصابة بالشمس زمنياً، بالبقاء لعشر دقائق متواصلة تحت شمس شديدة الحرارة، لذا ينصح دائماً بالابتعاد عن شمس الظهيرة، سواءً كان السبب العمل أو السباحة.

وللوقاية من أضرار أشعة الشمس، تجب المداومة على استخدام قبعة تقي الحرارة، خاصة بين الحادية عشرة صباحاً والثالثة عصراً، ومن المهم ارتداء ملابس خفيفة، ودهن واقي الشمس على الوجه والذراعين، وأي منطقة مكشوفة من الجسم، ومن المهم أيضاً عدم القيام بأي نشاط، يمكن أن يساهم في سخونة الجسم، مثل التمارين الرياضية.

ومن الخطورة بمكان، وصول أشعة الشمس القوية إلى فروة الرأس، ما يعني أن الشعر سيكون عرضة للتقصف والتساقط، حيث تؤثر درجات الحرارة العالية على خلايا الجلد، وبالتالي ستصاب فروة الرأس بتلف الجلد، لذا من المهم استخدام مرطبات الشعر والعناية بفروة الرأس، ومن المهم جداً ارتداء قبعة واسعة.

ومعروف صحياً، أن شرب من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يحسن صحة الجسم، لذا من المهم على المضطرين للعمل أو التنقل خلال نهار اليوم شديد الحرارة، الاحتفاظ بكميات مناسبة من الماء، وتناوله بشكل مستمر، للحفاظ على رطوبة الجسم، ومنع الإصابة بالجفاف.

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