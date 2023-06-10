لماذا تحتاج بشرتك إلى مرطبات خفيفة الوزن صيفاً؟

الوكيل الاخباري - في شهر يونيو من كل عام، يبدأ فصل الصيف الحار، ونبدأ نحن تغيير الروتين الخاص بنا، الذي مارسناه طوال فصل الشتاء، من مظهرنا وملابسنا إلى العناية بالبشرة التي تحتاج إلى طرق مختلفة لرعايتها، وكل ذلك من أجل الاستعداد لتحمل الحرارة العالية.

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وبصرف النظر عن الاختلاف في الموقف والجماليات، تأخذ بشرتنا أيضاً شكلاً جديداً، إذ خلال فصل الشتاء، نعاني بشرة جافة متقشرة تجب تهدئتها بالمرطبات السميكة، كما من الشائع الإصابة بأمراض، مثل: الإكزيما أو الصدفية أو حروق الرياح الشتوية من البرد القارس.



أما في فصل الصيف، فعادةً تكون الرطوبة أعلى بكثير، لذلك لا داعي لاتخاذ هذه الاحتياطات، ونظراً لذلك يتم استبدال المرطبات السميكة بخياراتٍ أخرى خفيفة الوزن.



لماذا تحتاجين إلى مرطبات خفيفة الوزن صيفاً؟

من المعروف أن الشتاء والصيف متضادان، وعليه فإن المرطبات المطرّية فوق الجلد الساخن بسبب الحرارة حوله، يمكن أن يشعر بثقلها وحرارتها، مثل شيء يثقل كاهلك.



وفي حال لم تكن بشرتكِ جافةً بشكل خاص خلال فصل الصيف، فإن المرطبات مثل هذه يمكن أن تسد المسام أيضاً لأن الكثير منها مصنوع من الزيت، ما قد يتسبب في حدوث تشققات أو عدم انتظام في التركيب على سطح الجلد، ولذا بدلاً من ذلك، استخدمي المرطبات التي تحتوي على الماء أو الجل.



ومن المحتمل أن تكون ذوات البشرة الدهنية على دراية جيدة بالمرطبات الخالية من الزيوت في المواسم الأخرى، ونظراً للحرارة التي تسبب الجفاف، فإن وضع مرطبٍ يساعد في سحب الرطوبة إلى الجلد دون أن يثقله.



تسوقي أفضل المرطبات الخفيفة الوزن للصيف:

عند الذهاب لتسوق المرطبات، من المهم شراء مرطبٍ يعمل على ترطيب البشرة وتوازنها دون الشعور بالثقل الشديد، وأن يحتوي على السيراميد والشاي الأخضر والنياسيناميد، حيث إن المرطب النباتي الخالي من الزيوت يعمل على تقليل الاحمرار والالتهابات مع توفير ترطيب للبشرة، ما يجعله مثاليًا لأيام الصيف الحارة.



ويمكنكِ أيضاً اختيار مرطباتٍ تتم صياغتها من عصير فاكهة جوز الهند والجلسرين، إذ إن تركيبتها المرطبة والخفيفة ستساعد بشرتكِ في قطع شوطٍ طويل لتبدو رائعة.



وإذا كانت بشرتكِ معرضة لحب الشباب، جربي مرطبات الجل التي تحتوي على الصبار المهدئ، إذ يكون خفيف الوزن ويوفر الراحة للبشرة المتهيجة ولا يسد المسام، إلى جانب أنه يُشعركِ بالانتعاش بفضل الصبار، وهو مكونٌ شائع للالتهابات، كما يساعد في تلاشي ندبات حب الشباب القديمة، ويضيء بشرتك بشكل عام.



ويمكنكِ أيضاً الاعتماد على مرطبات الجل الخالية من الزيوت، التي تحتوي على المورينغا والبابايا، إلى جانب حمض الهيالورونيك والنياسيناميد، حيث إنها تساعد في إزالة الشوائب الناتجة عن تلوث الجلد، وتعمل على ترطيبه بعمق، وتتحكم في لمعانه، مع الحفاظ على المسام خالية من الدهون.



وفي النهاية، غالباً تتطلب المواسم المختلفة علاجات وأنظمة مختلفة للعناية بالبشرة، لذلك عندما تنتقلين إلى أسلوبكِ الصيفي، لا تنسَي استبدال المرطبات الأكثر سماكة بشيءٍ أخف وأكثر انتعاشاً.

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