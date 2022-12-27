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الثلاثاء، 27-12-2022 11:01 ص

فوائد زيت اللوز المر لحل مشاكل البشرة

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الوكيل الاخباري - تتنوع استخدامات وفوائد زيت اللوز المر للبشرة بحسب الغرض من الاستخدام ونوع المشكلة التي تعاني منها البشرة، ولأنه أحد أفضل الزيوت المهمّة للبشرة لما يحتويه من فيتامينات ومعادن كثيرة، إليك أهم فوائده لصحة بشرتك وجمالها.

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ترطيب وتغذية البشرة

 

 


 

يمتاز زيت اللوز المر بقدرته على ترطيب البشرة بعمق، وذلك بفضل ما يحتويه من عناصر مفيدة للجلد؛ حيث إنه غني بالفيتامينات مثل فيتامينات E-A-B والزنك، مما يجعل البشرة تبدو رطبة وصحية ومتوهجة، كما يمتاز كذلك بسهولة امتصاصه، وقدرة زيت اللوز المر على الحفاظ على رطوبة البشرة لأطول فترة ممكنة، كما وُجد أن تدليك البشرة بزيت اللوز المر من شأنه أن يساهم في تغذية البشرة وترطيبها ومنحها الإشراقة الطبيعية التي نطمح لها جميعاً، كما يدخل زيت اللوز في صناعة العديد من المستحضرات الدوائية المفيدة في علاج الصدفية والإكزيما؛ وذلك نظراً لامتلاكه الخواص المرطبة والمضادة للالتهاب والمهدئة للبشرة.

 

 

مقاومة علامات التقدم بالسن

كان زيت اللوز المر يُستخدم في الطب الصيني القديم؛ وذلك لقدرته على تقليل الندبات، كما ذكرت الدراسات أن زيت اللوز قد يُعد علاجاً فعالًا في التقليل من ظهور علامات التمدد على الجلد، والتقليل من ظهور الندب؛ لكونه يزخر بنسبة كبيرة من الأحماض الدهنية التي تساهم في التقليل من مظهر الخطوط الدقيقة ومحاربة التجاعيد بفعالية مع الاستعمال المتكرر لها، إلى جانب وجود فيتامين هـ الذي يعمل على شد البشرة التي تبدأ في الترهل بعد سن الثلاثين من العمر.

 

تفتيح البشرة ومكافحة الهالات السوداء

يمتاز زيت اللوز المر للهالات بقدرته على التقليل من مظهر الهالات السوداء، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين هـ، لذا فإن التدليك المستمر لمحيط العينين بزيت اللوز يعطي نتائج رائعة في التخلص من الدوائر الداكنة، إلى جانب التقليل من الانتفاخ والهالات تحت العين، وذلك نظراً للخواص المضادة للالتهابات التي يمتلكها، كما يعمل زيت اللوز المر على تفتيح البشرة واستعادة إشراقتها الطبيعية، وذلك من خلال التقليل التدريجي من لون التصبغات الداكنة، سواء تلك التصبغات الناتجة عن أشعة الشمس أو الكلف المصاحب للحمل.

 

 

التقليل من حب الشباب

 

يحتوي زيت اللوز المر على مجموعة من الأحماض الدهنية التي تعمل على إذابة وإزالة الزيت الزائد الموجود على الجلد، كما أنه يحتوي على الريتينويد الذي يعمل على التقليل من ظهور حب الشباب وتحسّن البشرة مع الحفاظ على صحتها ونضارتها؛ نظراً لاحتوائه على فيتامينات B وE، وهي أهم الفيتامينات الضرورية لصحة البشرة.

 

 

 

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