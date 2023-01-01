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الأحد، 01-01-2023 03:14 م

فوائد شرب الليمون مع الماء على الريق

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الوكيل الاخباري - ما الذي يميز ماء الليمون؟ ربما سمعت أنه مفيد لك ، أو ربما كنت تشربين بالفعل ماء الليمون وتتساءلين عما إذا كان يمنحك أي نوع من التعزيز الصحي. الإجابة المختصرة هي نعم: "الليمون ، كونه ثمارًا حمضيات ، يحتوي على كمية عالية من فيتامين سي، كما أنه يحتوي على كميات صغيرة من البوتاسيوم والثيامين وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك.

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يساعد في الهضم


يساعد الحمض في تكسير الطعام. لهذا السبب يوجد الكثير منه في بطوننا. قد يكون الحمض الموجود في الليمون مفيدًا بشكل خاص في استكمال مستويات حمض المعدة ، والتي تميل إلى الانخفاض مع تقدمنا في العمر.

 


يساعدك على البقاء رطبًا


معظمنا لا يشرب كمية كافية من الماء. عادة شرب الماء بالليمون هي طريقة سهلة للقضاء على الجفاف والبقاء رطبة.

 
يمنع الأكسدة


مثل جميع المنتجات ، يحتوي الليمون على مغذيات نباتية تحمي جسمك من الأمراض. تتمتع هذه المغذيات النباتية بخصائص قوية مضادة للأكسدة ، والتي تمنع تلف الخلايا من الأكسدة ، وهي نفس الآلية التي تسبب الصدأ.

يوفر جرعة صحية من فيتامين سي


اعصر نصف ليمونة في الماء وستضيف 6 سعرات حرارية فقط إلى نظامك الغذائي. بالإضافة إلى أنك ستحصلين على أكثر من سدس فيتامين سي الذي تتناوليه يوميًا ، وهو أمر ضروري لحمايتنا من تلف الخلايا.

 


يعزز البوتاسيوم


لا يمكن لجسمك أن يعمل بدون البوتاسيوم. إنه ضروري للتواصل بين الأعصاب والعضلات ، ونقل العناصر الغذائية والفضلات وتنظيم ضغط الدم. الفواكه والخضروات مصادر مهمة للبوتاسيوم.

 

 

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