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الثلاثاء، 01-11-2022 03:47 م

فوائد منقوع اكليل الجبل لتطويل الشعر وتقويته ومنع تساقطه

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا


الوكيل الإخباري - لطالما سمعنا عن الفوائد الصحيّة الكثيرة لنبتة اكليل الجبل او ما يسمى "الروزماري" Rosemary، لكن هل تعلمين ايضا بأنها من أفضل النباتات ايضا لعلاج مشكلة تساقط الشعر وتعزيز نموه وتقوية البصيلات بحال استخدام محلول هذه العشبة على الشعر؟.

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إليك أهم فوائد منقوع اكليل الجبل "الروزماري" لتطويل الشعر وتقويته ومنع تساقطه:


 

 

- يحد منقوع إكليل الجبل من تساقط الشعر ويسيطر على هذه المشكلة بعد اسبوعين فقط من بدء تطبيق العلاج.

- يعزز منقوع إكليل الجبل من نمو الشعر ويقوي البصيلات وينشط الدورة الدموية في فروة الرأس فتحصلين بالتالي على شعر كثيف وقوي.

 

- ينظف منقوع اكليل الجبل فروة الرأس ويمنح الشعر عطرا جذابا، كما يُضفي لمعاناً شديداً للشعر، وبخاصة الشعر الأسود نظراً لإحتوائه على حمض الكافييك وحمض الروزمارينيك.

 


- يعالج القشرة وفروة الرأس الجافة والتي تسد المسامات، كما يعقمها ما يعزز من نمو الشعر.



طريقة استخدام منقوع اكليل الجبل

 


الطريقة الأولى وتتمثل من خلال نقع ملعقتين من عشبة اكليل الجبل في مقدار كوب من المياه المغلية وتترك لفترة 10 دقائق ليتغير لون المياه. وبعد ان تبرد، يتم تدليك فروة الرأس والشعر بالمزيج ويترك لفترة 10 دقائق قبل غسل الشعر بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

 


اما الطريقة الثانية والتي يمكنك تطبيقها بالموازاة مع الأولى، وهي من خلال شرب كوب من مغلي اكليل الجبل. انقعي ملعقة من العشبة في كوب ماء دافىء لفترة 10 دقائق، بعدها تناولي المشروب كشاي ويمكن تحليته بالعسل.

 

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