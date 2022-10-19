كيفية الحصول على تسمير مثالي قبل الزفاف

الوكيل الإخباري - تسعى كثيرات من العرائس إلى الحصول على لون بشرة أسمر؛ يمنحهنّ إطلالة جذابة في اليوم الكبير، خصوصاً أن اسمرار البشرة يتماشى مع فستان العروس الأبيض؛ ليعزز من جمال مظهرها وطلّتها. انطلاقاً من ذلك، نرصد لكِ في هذا المقال كيفية الحصول على تسمير مثالي للبشرة قبل الزفاف.





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التعرض لأشعة الشمس بشكل تدريجي







إذا كنتِ تمتلكين بشرة فاتحة، فإن التعرض لأشعة الشمس المباشرة ساعات طويلة، في فترة واحدة، يصيب البشرة بالحروق والتصبغات، وتصبح متقشرة وباهتة، لذلك عليكِ تجنب ذلك والحصول على تسمير مثالي قبل الزفاف؛ من خلال التعرض لأشعة الشمس بشكل تدريجي، مما يمنح بشرتكِ لوناً أسمر جذاباً خالياً من العيوب. ننصحكِ بالتعرض للشمس لمدة ساعة على الأكثر بشكل يومي؛ حتى تحصلي على اللون الذي ترغبين فيه.







استخدام جهاز التسمير



يقوم جهاز التسمير بالعمل عن طريق الأشعة فوق البنفسجية؛ ليحول لون البشرة الفاتح إلى درجة البرونز، ويعمل على تسمير البشرة ومنحها لوناً أسمر جذاباً طويل الأمد. لكن احرصي على عدم استخدامه بشكل يومي؛ تجنباً للحروق، واكتفي بثلاث جلسات في الأسبوع فقط.





استخدام زيوت تسمير البشرة







تعتبر زيوت تسمير البشرة ضرورية لتسريع عملية تسمير البشرة والحصول على لون جذاب من دون عيوب أو شوائب، حيث تعمل هذه الزيوت على جذب أشعة الشمس وتركيزها على البشرة، فتخترق الجلد وتزيد من قدرتها على إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن اللون الأسمر للبشرة.





الحرص على تغيير وضعية الجسم باستمرار



كي تحصلي على لون أسمر موحّد ومثالي قبل الزفاف؛ عليكِ أن تحرصي على تغيير وضعية جسمك عند التعرض لأشعة الشمس، والقاعدة تفرض عليكِ التقلب ربع دورة كل نصف ساعة. ابدئي بالظهر، ثم استديري على الجانب الأيسر، من ثم على بطنك، وأخيراً على الجانب الأيمن، وتأكدي من وضعية ذراعيك وساقيك؛ للحصول على لون موحد.







تناول الأطعمة المناسبة

للحصول على اسمرار مثالي طويل الأمد وخالٍ من العيوب قبل الزفاف، لا بد أن تولي العروس موضع التغذية محط اهتمام كبير، فكما هي الحال مع مستحضرات التسمير الذاتي التي تحفز الجلد الطبيعي، فقد أثبتت بعض الأطعمة أن لها تأثيرات هذه المستحضرات ذاتها؛ إذ إن الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين والفيتامين E تمد البشرة بكل ما تحتاجه البشرة للحصول على لون أسمر ذهبي، مثل البطيخ والجزر والطماطم والمكسرات.

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