كيف تجففين طلاء أظافرك بسرعة؟

الوكيل الإخباري - إذا كنت تحبين طلاء أظافرك ولكنك تكرهين انتظار أن يجف، فهذه المقالة مناسبة لك. لا يوجد شيء أكثر إحباطاً من الذهاب إلى الفراش بأظافر مطلية حديثاً والاستيقاظ بأظافر ملطخة. الأمر نفسه ينطبق على الأوقات التي تتأخرين فيها عن العشاء أو الاجتماع... لقد قمنا بتجميع مجموعة من الطرق السهلة والفعالة التي ستساعدك على تسريع عملية تجفيف طلاء أظافرك.





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طرق مضمونة لتسريع وقت تجفيف طلاء الأظافر





1. تجميدها





قد يكون غمس أظافرك في الماء المثلج الطريقة الأكثر فعالية لتجفيف طلاء الأظافر بشكل أسرع. كما أنها بسيطة للغاية!



تحتاجين: وعاء من الماء البارد ومكعبات ثلج.



قبل البدء في طلاء أظافرك، املئي وعاءً بماء بارد، وأضيفي بعض مكعبات الثلج، وضعيه جانباً. بمجرد الانتهاء من طلاء أظافرك، انتظري حوالي 2 إلى 3 دقائق للسماح للطلاء بالتثبيت قبل غمس أظافرك في الوعاء. عندما ترفعين يديك عن الوعاء، سترين قطرات مائية على سطح أظافرك. هذه علامة منبهة على أن طلاءك جاف تماماً.

2. استخدمي مجفف الشعر







تحتاجين: مجفف شعر بإعدادات قابلة للتعديل.



قومي بتوصيل مجفف شعرك وافتحيه على الهواء البارد.



بمجرد الانتهاء من طلاء أظافرك، حركي المجفف حول أظافرك بحركات دائرية صغيرة لمدة 2 إلى 3 دقائق. فقط تأكدي من عدم استخدام المجفف على سرعة قوية أو الإمساك به بالقرب من أظافرك لأنه سيؤدي إلى تموجات في طلاء الأظافر.

3. رشي زيت الطهي أو بخاخ الشعر







يعتبر رش زيت الطهي غير اللاصق طريقة رائعة لتقليل وقت تجفيف طلاء الأظافر. بدلاً من ذلك، يمكنك أيضاً استخدام القليل من مثبتات الشعر.



تحتاجين: بخاخ الطبخ مانع للالتصاق



قومي بطلاء أظافرك ورش القليل من رذاذ الطبخ على مناكيرك الذي لم يجف بعد.

أمسكي العلبة على بعد 30 سم من يدك.

انتظري بضع دقائق وبعدها اشطفي يديك بالماء البارد.

4. أضيفي طبقة علوية سريعة الجفاف



ربما يكون شراء طلاء الأظافر الشفاف المصمم خصيصاً لتسريع وقت تجفيف طلاء الأظافر أسهل طريقة لتجفيف الأظافر بشكل أسرع. إلى جانب ذلك، تدعي بعض التركيبات أنها تضيف لمعاناً لامعًا لأظافرك، وتمنع التشقق، وتجعل مناكيرك يبدو منتعشاً لفترة أطول.

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