كيف تعرفين ما إذا كان عطرك منتهي الصلاحية؟

الوكيل الاخباري - منذ آلاف السنين والعطر يُعد منتجاً فاخراً لديه العديد من الفوائد التي لا غنى عنها، حيث يمكن للعطر أن يحسن مزاجك ويساعدك على النوم بشكل أفضل، وخلاصة القول هي أن الرائحة الطيبة تجعلكِ تشعرين بالراحة، وكذلك العثور على رائحة تجسد روحك وشخصيتك بشكل أفضل.

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ولكن يبقى السؤال كيف أجد العطر المميز والمناسب؟



بدايةً ضعي في اعتبارك كيمياء جسمك، إذ ببساطة، يمكن للعطور أن تكون رائحتها مختلفة على كل جسم، ولتحديد ما إذا كانت الرائحة ستناسبك أم لا، فإن معصمكِ أو مرفقك هو أفضل مكان لرش العطر، كما أن عليكِ الانتباه لتاريخ استخدامه حيث إن بعض العطور لا تدوم إلى الأبد.



طريقة التخزين يمكن أن تطيل عمر العطور



في حين أن معظم منتجات مستحضرات التجميل لها تواريخ انتهاء صلاحية، فإن بعض زجاجات العطور ليس لديها ذلك، ففي المتوسط، يلاحظ مصنعو العطور أن زجاجة العطر يمكن أن تدوم من سنة إلى ثلاث سنوات، لكن هذا الرقم مجرد تقدير.



ولا توجد قاعدة أساسية، حيث إن كل عطر له عمر مختلف، ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أنه بمجرد أن تفتح زجاجة العطر، فإن عقارب الساعة تدق، وعند رش العطر، يدخل الأكسجين بداخله، مما يغير العطر بمرور الوقت.

ورغم ذلك، يمكنكِ إطالة عمر عطرك عن طريق تخزينه بشكل مناسب بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس، وينصح بوضع العطور في مكان مظلم أو في الثلاجة، إما الاحتفاظ بالعطر في درجات حرارة دافئة، فإنه سوف يتحول بشكل أسرع، وسيكون عمره الافتراضي من ثلاثة إلى ستة أشهر فقط. وفي حال قمتِ بتخزين عطورك بشكل صحيح، يمكنكِ الاستمتاع بعطرك لفترة أطول.









علامات منبهة تشير إلى أن عطركِ انتهت صلاحيته



لسوء الحظ، من المعروف أن عمر بعض الروائح، بما في ذلك الحمضيات والزهور البيضاء أقصر، وينطبق الشيء نفسه على العطور النظيفة أو الخالية من الكحول، ومن ناحية أخرى، ستستمر روائح التوابل والخشب والفانيليا لفترة أطول لأنها أقل عرضة للتأكسد.



ومن السهل تحديد العطر منتهي الصلاحية، بسبب الأكسدة، إذ سيتغير لونه إلى اللون البني الغامق أو الأصفر، وعلاوةً على ذلك، ستتغير الرائحة أيضاً.



ويلاحظ بعض الخبراء أن بعض الروائح، مثل الباتشولي وخشب الصندل، ستظل رائحتها منعشة بعد عقود، وفي حال كنتِ غير متأكدة من انتهاء صلاحية عطركِ، قومي برشه على الورق وشمه، وإذا اختلفت عليكِ الرائحة فإن ذلك يعني انتهاء صلاحيته، ولكن إذا انتهت واستمريتِ في استخدامه، فلا داعي للقلق، إذ إن كل ما في الأمر أن رائحته تغيرت قليلاً.

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