لكِ ... هذا الفيتامين هام لتعزيز نمو الشعر

الوكيل الاخباري - تبحث معظم الفتيات والسيدات عما يعزز نمو شعرهن، ويحرصن دائماً على اقتناء المنتجات التي من شأنها منح الشعر حيوية ونضارة، وإصلاح الأجزاء المتضررة منه، خاصة أن للشعر اثر كبير في مقاييس الجمال لدى المرأة.



ومن المعروف أن الفيتامينات عموماً تفيد صحة الإنسان في نواح مختلفة وكثيرة، وقد يعتقد البعض أن الفوائد العائدة من تناول فيتامين C، تقتصر على تقوية المناعة، والوقاية من الأمراض والفيروسات، وهو الخاصية التي اشتهر بها هذا الفيتامين كثيراً.



إلا أن فيتامين C يحمل الكثير من الخصائص التي يمكن الاستفادة منها للعناية بالجمال وخاصة في مجال نمو الشعر وإطالته حسب ما يؤكد المختصون بهذا الأمر.



تقول أخصائية العناية بالشعر وفروة الرأس هيلين ريفي، أن تناول فيتامين سي هام جداً لنمو الشعر وزيادة طوله.



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وتضيف خلال ظهورها في البودكاست «كلين بيوتي سكول»، ان أثر فيتامين سي لا يقتصر فقط على تقوية المناعة، وانما يحمل هذا الفيتامين فوائد لكل شيء في الجسم، وفيما يتعلق بالشعر فإنه يلعب دوراً كبيراً في المساعدة على امتصاص الحديد، الذي يؤدي نقصه للتأثير بشكل كبير على الشعر ونموه وصحته، وبالتالي كلما تناول الشخص فيتامين C، زادت قدرته على امتصاص الحديد وزادت نسبته في جسمه وتحسنت صحة شعره. مقاومة قشرة الشعر من الفوائد الهامة لفيتامين C، انه يعتبر عاملاً مهماً في مقاومة ظهور قشرة الرأس، وتخفيف أعراضها كذلك المتمثلة بالحكة وجفاف فروة الرأس، وذلك لقدرة الفيتامين على تقوية مناعة الجسم ومحاربة بعض أنواع البكتيريا الضارة.

تأخير ظهور الشيب يؤكد الخبراء أن فيتامين C، يحمل معه تأثيراً مهماً في تأخير وتقليل فرص ظهور الشيب في الشعر، وذلك بسبب خواصه المضادة للأكسدة، إذ إن هذه الخاصية تمنح الشعر القدرة على الاستمرار بإنتاج الميلانين المسؤول عن لون وصبغة الشعر.



إنتاج الكولاجين



من المعروف أن جسم الإنسان غير قادر على إنتاج الكولاجين لوحده، دون تزويده بمضادات الأكسدة، وبالتالي فإن فيتامين C، يعتبر من أبرز المكملات الغذائية التي تساعد على إنتاج الكولاجين في البشرة. وحسب الأطباء والخبراء فإن جسم الإنسان عاجز عن إنتاج هذا النوع من الفيتامين بنفسه، لذا يجب تناول الكمية المناسبة منه يومياً، وتفضل أخصائية العناية بالشعر إضافة كمية ثابتة من هذا الفيتامين لروتين الغذاء اليومي.

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