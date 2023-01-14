لماذا يجب أن تتجنبي ممارسة الرياضة بالمكياج

الوكيل الاخباري - جميعنا نعلم بأن ممارسة التمارين الرياضية وأنتِ تضعين المكياج على بشرتِك هو أمر ضار جداً، ولكن لماذا لا نزال نرى الكثير من النساء بوجوه مليئة بالمكياج في النوادي الرياضية يا تُرى؟ إليكِ نصائح الخبراء فيما يتعلق بعدم وضع أي نوع من المكياج أثنا مزاولة التمارين الرياضية.



عندما نشعر بالحر فإن الكثير من الأمور تحصل للبشرة، وأولها العرق أما ثانيها فهو تمدد المسام وتوسعها. مهما كانت جودة المكياج الذي تضعينه فسيبدأ بالتلطخ، ولكن الأمر الأسوأ هو أن فرصة تعرضِك لظهور الحبوب والبثور تزداد كذلك. بشرتِك تحتاج إلى أن تتنفس، وخصوصاً أثناء ممارسة التمارين الرياضية، لأن تمدد المسام مع العرق والمكياج يؤدي إلى انسداد المسامات مع الوقت. لن يعاني الجميع من الحبوب، ولكن الرؤوس السوداء ستظهر بلا شك، بالإضافة إلى شحوب البشرة وعدم انسجام سطحها.



ما هي الطريقة المُثلى لتحضير بشرتِك للتمارين الرياضية؟



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نظفي البشرة أولاً، ثم ضعي القليل من السيروم الملائم لنوع بشرتِك، تأكدي من كونه خفيفاً لأن السيروم الثقيل قد يُنزع عن البشرة عن طريق التعرق. ولأننا نقوم بتكوين الجذور الحرة عندما نمارس الرياضة، يجب التأكد من أن البشرة تحتوي على الكمية الكافية من مضادات الأكسدة أثناء التمارين، وبعد الانتهاء قومي بتنظيف البشرة بلطف حتى لا تتسببي بجفافها، ثم قومي بوضع كريمات البشرة المعتادة.

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