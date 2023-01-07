لمحة سريعة على المستحضرات اللازمة لعلاج تجاعيد البشرة

الوكيل الاخباري - أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن هناك العديد من المكونات والمستحضرات والمواد الفعالة، التي تعتني بالبشرة وتعالج التجاعيد بشكل فعال، وتمنع ظهورها.

اضافة اعلان



نستعرض فيما يلي أبرز هذه المستحضرات:







الباكوتشيول



تم استخدام الباكوتشيول في الطب الهندي القديم كأحد مستحضرات العناية بالبشرة، وهو يحفز تكوين الكولاجين في الجسم، وبالتالي يقاوم شيخوخة البشرة، كما لخصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات وللأكسدة أثر إيجابي في الحفاظ على البشرة.



السيراميد NP



يعتبر السيراميد NP أكثر أشكال السيراميد شيوعاً في الجلد ومكوناً مهماً للدهون في البشرة، ويساهم في تجديد الخلايا، ويقلل من فقدان رطوبة الجلد ويحسن وظيفة الطبقة الواقية.



التيترابيتيد-26



يعتبر التيترابيتيد-26 من المواد المقاومة لأعراض الشيخوخة وتجاعيد الجلد، كما أنه يقاوم المشاكل الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، وأحد مضادات الأكسدة القوية.



أحماض الهيالورونيك



تعد أحماض الهيالورونيك من العناصر المميزة بخصائصها المضادة لشيخوخة البشرة والحفاظ على رطوبة الجسم، كما أنه مكون مهم من الأنسجة الضامة.



فيتامين C



يساعد هذا الفيتامين المهم على إبطاء أعراض شيخوخة البشرة ومنع الأضرار التي تسببها أشعة الشمس على البشرة وبقع التصبغ وحب الشباب، كما أنه يعالج الجذور الحرة ويحسن المظهر العام للبشرة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



24