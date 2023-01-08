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الأحد، 08-01-2023 02:35 م

لهذا السبب تناولي طعامك في صحن أحمر!

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الوكيل الاخباري - هل فكرت يوماً أن لون الطعام الذي تتناولينه يؤثّر على شهيتك ويجعلك تحددين كمية الطعام؟ نعم... تؤدي الألوان دوراً كبيراً في التأثير على مزاجك، حتى إن لون الطبق الذي تأكلين منه مهم جداً.


ففي دراسة جديدة صدرت عن جامعة أكسفورد، تبيّن أن تناول كميات أقل من الطعام مرتبط بلون الصحن، وتحديداً اللون الأحمر.

وفي هذا السياق، يقول أستاذ علم النفس الذي أشرف على الدراسة تشارلز سبينس: "إن تناول الأطعمة غير الصحية في صحن أحمر اللون يؤدي إلى استهلاك كميات أقل، لأن اللون الأحمر على الطبق يعطي إشارة بالخطر".

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وهذه ليست المرّة الأولى التي يتم فيها تناول تأثير الألوان على الشهية، ففي العام 2011 طلب باحثون من جامعة فالنسيا مجموعة من الأشخاص تناول "موس الفراولة" في صحن أبيض وآخر أسود، مع التغيير في التناوب لترتيب الصحن المستخدم أولاً.


وبحسب تقرير نشرته Business Insider، تبين أن للصحن الذي يقدم فيه الطعام تأثيراً أكبر على إدراكنا للذوق والنكهة. وهذا ما أظهرته نتائج تناول كريم الفراولة من الصحن الأبيض إذ جعل مذاقها أحلى بنسبة 7%، وزاد من مذاقها بنسبة 13% ومن متعة التلذذ بها بنسبة 9% أكثر من الصحن الأسود.

وتم ربط السبب بخلفية الصحن البيضاء التي تسمح لنا برؤية طعامنا بشكل أكثر وضوحاً، الأمر الذي يدفعنا لتذكّر تجارب تذوق الأطعمة الشهية.


فهل تريدين خسارة الوزن؟ ننصحك بأن تتناولي وجبتك في صحن أحمر!

 

 

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