مأكولات تخفض سكر الحمل بكل تأكيد!

الوكيل الاخباري - سكري الحمل هو ارتفاع نسبة السكر في الدم أو ما يسمى الجلوكوز الذي يبدأ أثناء الحمل. يمكن أن يساعدك تناول نظام غذائي متوازن وصحي على التحكم في سكري الحمل. توصيات النظام الغذائي التالية مخصصة للنساء المصابات بسكري الحمل ولا يتناولن الأنسولين. هذه افضل المأكولات التي تخفض سكر الحمل:



مأكولات تخفض سكر الحمل

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للحصول على نظام غذائي متوازن ، تحتاجين إلى تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية. أما إذا كنت نباتية أو تتبعين نظامًا غذائيًا خاصًا ، فتحدثي مع طبيبك للتأكد من أنك تحصلين على نظام غذائي متوازن.



بشكل عام ، يجب أن تأكلي هذه الأطعمة التي تساعد على تخفيض سكر الحمل:



الكثير من الفواكه والخضروات الكاملة



كميات معتدلة من البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية



كميات معتدلة من الحبوب الكاملة ، مثل الخبز والحبوب والمعكرونة والأرز ، بالإضافة إلى الخضار النشوية ، مثل الذرة والبازلاء



قلة الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر ، مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والمعجنات



يجب أن تأكلي ثلاث وجبات صغيرة إلى متوسطة الحجم ووجبة خفيفة واحدة أو أكثر كل يوم. لا تفوتي الوجبات والوجبات الخفيفة.

احتفظي بكمية وأنواع الطعام الكربوهيدرات والدهون والبروتينات تقريبًا بنفس الطريقة من يوم لآخر.

يمكن أن يساعدك ذلك في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.



الكربوهيدرات التي يمكن تناولها



يجب أن يأتي أقل من نصف السعرات الحرارية التي تتناوليها من الكربوهيدرات.



توجد معظم الكربوهيدرات في الأطعمة النشوية أو السكرية. وهي تشمل الخبز والأرز والمعكرونة والحبوب والبطاطس والبازلاء والذرة والفواكه وعصير الفاكهة والحليب والزبادي والبسكويت والحلوى والصودا والحلويات الأخرى.



تعتبر الكربوهيدرات الغنية بالألياف والحبوب الكاملة خيارات صحية. تسمى هذه الأنواع من الكربوهيدرات بالكربوهيدرات المعقدة.



حاولي تجنب تناول الكربوهيدرات البسيطة ، مثل البطاطس ، والبطاطس المقلية ، والأرز الأبيض ، والحلوى ، والصودا ، والحلويات الأخرى. هذا لأنها تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة بعد تناول مثل هذه الأطعمة.



الخضار مفيدة لصحتك وسكر الدم. استمتعي بالكثير منهم.



يتم قياس الكربوهيدرات في الطعام بالجرام. يمكنك تعلم حساب كمية الكربوهيدرات في الأطعمة التي تتناوليها.

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