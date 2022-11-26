مادروتيرابيا ... أدوات تدليك خشبية تخلصك من السيلوليت!

الوكيل الإخباري - العلاج بالخشب هو أسلوب تدليك قوي يستخدم أدوات خشبية محمولة مثل الدبابيس وأكواب الشفط. يُزعم أن العلاج بالخشب يعود إلى قرون ونشأ في آسيا. شهدت تقنية العلاج بالخشب زيادة في الشعبية، خاصة في السنوات الاخيرة، يعرفها الناس باسم مادروتيرابيا، ماديرا هي اللفظ الإسباني للخشب. يدّعي ممارسو هذه التقنية أنها يمكن أن تقلل أو تقضي على السيلوليت. تعرفي على تفاصيل هذه التقنية وفوائدها:



العلاج بالخشب

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نظراً لأن العلاج بالخشب هو أسلوب تدليك، فقد يكون من المفترض أنك ستختبرين فوائد التدليك، مثل الاسترخاء وتخفيف شد العضلات والتوتر. حتى أنه قد يقلل من ظهور السيلوليت بحيث يعتبر من أفضل الأدوات للتخفيف من هذه المشكلة، عند القيام به بشكل صحيح، يمكن أن يدعم العلاج بالتدليك التصريف اللمفاوي، مما قد يقلل من مظهر السيلوليت. ويمكن أن يساعد أيضاً في تمدد أنسجة الجلد و إطالتها، مما قد يجعل الجلد يبدو أكثر نعومة.



الأدوات الخشبية المستعملة في هذا العلاج:









يستخدم في هذا العلاج أدوات خشبية متعددة تخدم نفس الهدف وهو التخلص من السيلوليت ونحت الجسم وتكسير الدهون وقد يستعمل في الجلسة الواحدة أكثر من أداة. تعرفي عليها:



الأسطوانة المالسة: تعمل على تحفيز الدورة الدموية في الجلد والتقليل من الخلايا الدهنية.



الكأس السويدي: يعمل على تشكيل وتحسين المظهر بحيث يقلل من تشكل الدهون في مكان واحد بمعنى أنه يستعمل لرسم الجسم.



طاولة التشكيل: تعالج السوائل المحبوسة في الجسم فهي تستعمل مع مسار الدم فتحرك الماء المحبوس للتخلص منه.



الأسطوانة المكعبة: تعمل على تقليل وتفتيت الدهون ومعالجة السيلوليت وتحديداً في منطقة الخصر والبطن.





ارشادات ما قبل البدء بأي علاج



تقوم الإختصاصية أولاً بالتدليك اليدوي لتحسس مكان الدهون والسيلوليت والمشاكل التي تعاني منها كل مريضة، ومعالجتها. يقوم التدليك من أول خطوة على وضع الزيت على الجسم قبل التدليك وقبل استخدام الأدوات الخشبية.





ماذا تتوقعين بعد هذا العلاج؟







تقول الأخصائية : إذا كنت ترغبين في تجربة العلاج بالخشب، فتأكدي من الاستعانة بممارس متمرس حتى لا تتعرضي لأي أذى.



سيستخدم الممارس مجموعة متنوعة من الأدوات الخشبية. بعضها تبدو وكأنها دبابيس متدحرجة عالية النسيج وبعضها مثل الأجراس.



لتحقيق أي فائدة، قد يُطلب منك إجراء علاجات عدة مرات في الأسبوع على مدار 3 إلى 4 أشهر. يشير بعض الممارسين إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 10 إلى 12 جلسة قبل أن تتمكنين من رؤية أي نتائج.



غالباً ما تجمع هذه الجلسات بين تقنيات النحت المتعددة وقد تستمر ساعة واحدة أو أكثر، اعتماداً على ما تحتاجينه.



ملاحظة: أفاد البعض أن الأدوات الخشبية يمكن أن تكون مؤلمة بشكل بسيط، لهذا السبب، قد يكون من المنطقي تجنب العلاج بالخشب على وجهك أو مناطق حساسة جداً من الجسم.

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