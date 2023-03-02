ما أفضل زيت لنمو الحواجب؟

الوكيل الاخباري - الحواجب تحدث فرقاً كبيراً في شكل الوجه والمظهر العام، في حين أن البعض يولد بحواجب ممتلئة وكثيفة، بينما يعاني البعض الآخر من الترقق وندرة الشعر.

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لذلك يلجأ البعض إلى البحث عن وسائل وطرق لتعزيز نمو شعر الحاجبين، ومن أبرز العلاجات التي يتم اللجوء إليها هي الزيوت الطبيعية التي لديها سمعة طيبة في تحقيق هذا الهدف. فما هي أفضل الزيوت لنمو الحواجب؟ تابعي معنا.



هل من الممكن إعادة نمو شعر الحواجب؟

يتأثر سمك شعر الحاجب بعوامل مثل العمر والتغيرات الهرمونية والظروف الصحية الأساسية، ولكن أيضاً الاحتكاك والاستمالة غير السليمة، قد يكون أيضاً نتيجة لبعض الحالات الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.



إذا كان لديكِ حواجب رقيقة نتيجة للاستمالة أو مشكلة طبية يمكن التحكم فيها بالدواء، يمكن أن ينمو شعر حاجبيك أكثر سمكاً، ولكن ضعي في اعتباركِ أنه ليس هو الحال دائماً مع الحواجب الرقيقة بشكل طبيعي.



أفضل زيت لنمو الحواجب

الزيوت الأساسية هي مكيفات طبيعية تمنع شعر الحاجب من التكسر والجفاف والتساقط، لهذا السبب يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم للزيوت الأساسية الطبيعية إلى حواجب أكثر سمكاً وشعر حواجب أكثر صحة.



ومع ذلك، يمكن أن يكون اختيار أفضل الزيوت للحواجب أمراً صعباً للغاية، لأن العديد من الشركات المصنعة تميع زيوتها الطبيعية بمكونات أقل جودة.





فيما يلي قائمتنا لأفضل 5 زيوت لنمو الحواجب:







1 . زيت الخروع

يعتبر زيت الخروع أحد أفضل الزيوت للحواجب، فهو مصنوع من حبوب الخروع المضغوطة الغنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية وفيتامين E والمعادن المفيدة الأخرى التي تدعم نمو الشعر الصحي، ويمكن أن يساعد زيت الخروع المطبق يومياً على تغذية بصيلات الشعر وتقويتها، مما يؤدي إلى حواجب أكثر سمكاً وأكمل.



لاستخدام زيت الخروع لنمو الحاجبين، بواسطة قطنة، امسحي كمية صغيرة من الزيت على الحاجبين، بعد ذلك، امسحي حاجبيك بقطنة نظيفة واتركيه بقايا الزيت طوال الليل، وفي الصباح، اغسلي حاجبيك بالماء الدافئ.



2 . زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو أيضاً على رأس قائمتنا لأفضل زيت الحواجب للنمو، ويحتوي على حمض اللوريك الذي يمكن أن يساعد في تغذية وتقوية خيوط الشعر، والفيتامينات E وK، والتي يمكن أن تحسن الدورة الدموية في بصيلات الشعر وبهذه الطريقة تعزز نمو الشعر.



لاستخدام زيت جوز الهند لحاجبيك، خذي كمية صغيرة من الزيت وقومي بتسخينها بين يديكِ، دلكي حاجبيكِ بالزيت بحركات دائرية، واتركيه على حاجبيك طوال الليل للحصول على أفضل النتائج، اغسليه في الصباح للتخلص من أي بقايا.



3 .زيت الزيتون

زيت الزيتون هو واحد من أقدم خيارات المنتجات وأكثرها شعبية لاستعادة اللمعان والصحة للشعر، إنه غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تغذية وحماية بصيلات الشعر من الجذور الحرة التي تعيق النمو.



للحصول على أفضل استخدام، قومي بتسخين كمية صغيرة من زيت الزيتون بين يديكِ أو حتى على الموقد أو في الميكروويف، واستخدمي كرة قطنية نظيفة لوضع الزيت على حاجبيكِ، دلكي الحاجبين لبضع دقائق واتركي الزيت طوال الليل، واشطفيه في الصباح بالماء الدافئ.



4 . زيت شجرة الشاي

يحفز زيت شجرة الشاي نمو الحاجب من خلال إنشاء حاجز مرطب، كما أنه حل رائع لعلاج قشرة الحاجبين وعلاج الجلد تحت الحاجبين.



ومع ذلك، ضعي في اعتباركِ أنه يجب عليكِ أولا تخفيف زيت شجرة الشاي بزيت ناقل مثل زيت الزيتون أو جوز الهند قبل استخدامه على حاجبيكِ، لأنه يمكن أن يسبب تهيج الجلد، ويمكنك القيام بذلك عن طريق خلط 12 قطرة من زيت الناقل الخاص بكِ مع كل قطرة أو قطرتين من زيت شجرة الشاي.



بعد تخفيف الزيت، قومي بتسخين بضع قطرات منه في يديكِ ودلكيه على حاجبيكِ بحركات دائرية، واتركيه طوال الليل واشطفيه في صباح اليوم التالي.

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