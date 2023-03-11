ما الطريقة الصحيحة لوضع واقي الشمس في جميع الفصول؟

الوكيل الاخباري - العناية بالبشرة هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على جمالكِ وبقائكِ نضرة وشابة لأطول فترة ممكنة، لكن مع وجود الكثير من منتجات التجميل في السوق، نميل إلى الإرهاق فيما يتعلق بنظام العناية بالبشرة الذي يجب اتباعه، ولكن دعينا نخبركِ أن المنتج الوحيد الذي يجب أن يكون إلزامياً في نظام العناية بالبشرة الخاص بك ليس سوى واقي الشمس.

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إذا كنتِ تستخدمين واقي الشمس، فإنه لا يوفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية المسببة لسرطان الجلد فحسب، يميل الناس إلى الاعتقاد بأنه إذا لم تكن هناك شمس في الخارج، فلا بأس بعدم استخدام واقي الشمس، ولكن الأشعة فوق البنفسجية قد تأتي إلى منزلكِ من خلال الأبواب والنوافذ، حتى لو كان الجو غائماً في الخارج أو ثلجياً، فإن الأشعة فوق البنفسجية لا تزال تأتي إليكِ على أي حال، لذلك من الأفضل دائماً ارتداء واقي الشمس كل يوم.





كيفية وضع واقي الشمس بالطريقة الصحيحة:







1 . ضعي طبقة سميكة من واقي الشمس

تأكدي من وضع كمية سخية من واقي الشمس على وجهكِ والمناطق المعرضة للشمس من جسمكِ، افعلي ذلك على أساس منتظم من أجل حماية نفسك من الأشعة فوق البنفسجية والآثار الجانبية لها، إذا قمتِ فقط بتطبيق طبقة رقيقة من واقي الشمس، فهناك فرص لمسحها.



2 . إعيدي تطبيق واقي الشمس

إذا كنتِ تعتقدين أن تطبيقا واحدا من واقي الشمس سيبقيكِ في مأمن من جميع أضرار أشعة الشمس، فأنتِ تعيش في حالة إنكار بسبب التعرق أو ملامسة الملابس والجلد والماء، ويمكن غسله بسهولة، لذا تأكدي من إعادة تطبيقه كل ساعتين للحصول على الحماية المثلى.





3 . طبقي واقي الشمس قبل الخروج من المنزل

هل تفكرين أنه في يوم غائم، لا تحتاجين إلى واقي من الشمس، فأنت مخطئة، تحتاجين إلى وضع واقي من الشمس قبل 15 دقيقة إلى نصف ساعة على الأقل من الخروج من منزلكِ حيث قد يستغرق الأمر الكثير من الوقت لامتصاصه بالكامل في بشرتكِ للحماية من أشعة الشمس القاسية.





4 . ضعي واقي الشمس تحت مكياجكِ

على الرغم من إدخال العديد من العلامات التجارية لمستحضرات التجميل، عامل الحماية من الشمس في منتجاتها، إلا أنها نسبة لا تكفي، لذلك استخدمي واقي الشمس دائما في تحضير المكياج المسبق للبشرة وأعيدي تطبيقه أيضاً طالما تبقين خارج المنزل أثناء سطوع الشمس، يمكنكِ أيضاً استخدام واقي الشمس القائم على الرش الذي يمنحكِ حماية كافية على المكياج.



5 . إحمي بشرتك من الشمس في جميع الفصول

يعد استخدام واقي الشمس أمرا مهما ولكن استخدام عامل الحماية من الشمس الصحيح أكثر أهمية من ذلك، عامل الحماية من الشمس SPF 30 ما يقرب من 97 ٪ من مشعات الأشعة فوق البنفسجية،SPF 50 حوالي 98٪ وأخيراً SPF 100 حوالي 99٪، تحتاجي إلى عامل حماية من الشمس SPF 30 على الأقل للحصول على حماية كافية.



6 . اشتري واقياً من الشمس مناسب لنوع بشرتكِ

الآن هناك واقي من الشمس لكل نوع من أنواع البشرة، فإذا كان لديكِ بشرة دهنية، فاذهبي إلى عامل حماية من الشمس غير لامع، هناك نوعان من واقي الشمس متاحان في السوق الآن، أحدهما كيميائي والثاني فيزيائي، إذا كان لديكِ حساسية من المواد الكيميائية، فيمكنكِ تجربة الأخيرة.

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