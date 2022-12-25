ما الفرق بين السيروم وكريم المرطب، وأيهما الأفضل؟

الوكيل الاخباري - ترطيب البشرة هو واحد من الخطوات المهمّة في روتين كل سيدة، ومن دونها يصبح الوجه جافاً وغير نضر. طبعاً لتزويد البشرة بالرطوبة اللازمة، يجب تطبيق كريم المرطب. قد تكوني على اطلاع على بعض الحقائق في ما يتعلّق بهذا المنتج، إلّا أّنه قد تغفل عنكِ بعض المعلومات التي لا تعلمين عنها. من هنا، لذا سنكشف لك الإجابة عن هذا السؤال، عليكِ قراءة السطور التالية حتى النهاية. سنطلعكِ أوّلاً عن الفرق بين السيروم وكريم المرطب، لنخبركِ بعدها أي منتج هو الأفضل لبشرتكِ.





الفرق بين السيروم وكريم المرطب من حيث التركيبة والخصائص

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السيروم











يتميّز السيروم بتركيبته السائلة أو التي تأتي على شكل جل، وتكون عادة أقلّ سماكة. كما أن السيروم لديه قدرة عالية على اختراق الطبقات العميقة من الجلد وبطريقة سريعة، كما تزوّد البشرة بمكوّنات نشطة، وذلك بفضل احتوائه على جزيئات صغيرة. طبعاً، هناك العديد من السيروم الذي يتمّيز بفوائد تعالج مشاكل مختلفة في البشرة، كما تجدين بعض المنتجات التي ترتكز على أكثر من خاصية.









خصائص السيروم بشكل عام











يصلح السيروم البشرة ويغذّيها بفضل احتوائه على الفيتامينات، المواد المضادة للأكسدة والببتيدات.





يخترق السيروم الجلد بطريقة أسرع وأسهل من باقي الكريمات.





يغذّي السيروم البشرة من العمق من دون أن يمنحها الترطيب اللازم.





يعزّز السيروم دور البكتيريا الجيّدة.





يحارب السيروم التجاعيد.





يحدّ السيروم من الهالات السوداء تحت العيون.





يجعل السيروم البشرة نضرة وبيضاء، بفضل احتوائه على مكوّنات نشطة مثل الفيتامين سي.









كريم المرطب







