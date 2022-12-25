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الأحد، 25-12-2022 01:37 م

ما الفرق بين السيروم وكريم المرطب، وأيهما الأفضل؟

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الوكيل الاخباري - ترطيب البشرة هو واحد من الخطوات المهمّة في روتين كل سيدة، ومن دونها يصبح الوجه جافاً وغير نضر. طبعاً لتزويد البشرة بالرطوبة اللازمة، يجب تطبيق كريم المرطب. قد تكوني على اطلاع على بعض الحقائق في ما يتعلّق بهذا المنتج، إلّا أّنه قد تغفل عنكِ بعض المعلومات التي لا تعلمين عنها. من هنا، لذا سنكشف لك الإجابة عن هذا السؤال، عليكِ قراءة السطور التالية حتى النهاية. سنطلعكِ أوّلاً عن الفرق بين السيروم وكريم المرطب، لنخبركِ بعدها أي منتج هو الأفضل لبشرتكِ. 


الفرق بين السيروم وكريم المرطب من حيث التركيبة والخصائص

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السيروم 


 


يتميّز السيروم بتركيبته السائلة أو التي تأتي على شكل جل، وتكون عادة أقلّ سماكة. كما أن السيروم لديه قدرة عالية على اختراق الطبقات العميقة من الجلد وبطريقة سريعة، كما تزوّد البشرة بمكوّنات نشطة، وذلك بفضل احتوائه على جزيئات صغيرة. طبعاً، هناك العديد من السيروم الذي يتمّيز بفوائد تعالج مشاكل مختلفة في البشرة، كما تجدين بعض المنتجات التي ترتكز على أكثر من خاصية. 

 


خصائص السيروم بشكل عام 


 

 


يصلح السيروم البشرة ويغذّيها بفضل احتوائه على الفيتامينات، المواد المضادة للأكسدة والببتيدات. 


يخترق السيروم الجلد بطريقة أسرع وأسهل من باقي الكريمات.


يغذّي السيروم البشرة من العمق من دون أن يمنحها الترطيب اللازم.


يعزّز السيروم دور البكتيريا الجيّدة.


يحارب السيروم التجاعيد.


يحدّ السيروم من الهالات السوداء تحت العيون. 


يجعل السيروم البشرة نضرة وبيضاء، بفضل احتوائه على مكوّنات نشطة مثل الفيتامين سي.

 


كريم المرطب

 


 


يتميّز كريم المرطب بتركيبته الكريمية والسميكة، كما يأتي عادة باللون الأبيض. في الواقع، إن هذا المنتج يحتوي على جزيئات أكبر من السيروم، ممّا يجعل عملية اختراق الجلد أصعب. 

خصائص كريم المرطب 


يعمل كريم المرطب بشكل أساسي على منع جفاف البشرة من خلال تزويدها بالمياه التي تحتاجها، لتبقى رطبة طيلة اليوم. 


قد تحتوي بعض الكريمات المرطّبة على عناصر مضادة للشيخوخة، فتبعد عنكِ التجاعيد والخطوط الدقيقة. 


يحمي كريم المرطب البشرة من العوامل الخارجية وذلك بفضل تركيبتها السميكة التي تمنع أي اختراق يضر البشرة ويفقدها رطوبتها.

 


إذاً، ما الفرق بين السيروم وكريم المرطب؟


إن السيروم لن يزوّدكِ بالترطيب الكافي التي تحتاجه بشرتكِ، على عكس كريم المرطب. كما أن هذا الأخير لن يعالج مشاكل بشرتكِ مثل الهالات السوداء كما يفعل السيروم. إضافة إلى ذلك، إن السيروم بإمكانه اختراق طبقات الجلد أسرع من كريم المرطب وذلك بسبب حجم الجزيئات.

أيّهما الأفضل: السيروم أو كريم المرطب؟


خلاصة الموضوع، ليس هناك مستحضر أفضل من الآخر، إذ كل منتج له خصائصه وفوائده المختلفة على البشرة، ما يجعل إدخال السيروم وكريم المرطب أمر ضروري في روتين العناية بالبشرة.


طبعاً، هناك ترتيب صحيح لتطبيق هذين المستحضرين حتى تستفيدي من عناصر كل واحد منهما.

 

طبّقي السيروم قبل وضع كريم المرطب. إن المصل يحمي الجلد من التلف الناجم عن الجذور الحرة، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، أمّا الكريم فيحمي البشرة من العوامل البيئية والخارجية.

 

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 جمالك

 




 

 


 

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