متى يجب أن تقلقي من نمو الشعر في وجهك؟

الوكيل الاخباري - كل منا لديه شعرٌ على وجهه إلى حدٍّ ما، ويمكن أن يراوح شعر الوجه بين كونه أشقر لا يلاحظه أحد، وكونه داكناً وأكثر وضوحاً.



كما أنه يختلف وفقاً للوراثة، ما يعني أن بعض الأشخاص لديهم شعرٌ أكثر من غيرهم، لذا إذا كانت عائلتكِ تعاني نمو الشعر بشكلٍ بارز، خصوصاً النساء منها، فإن احتمالية أن تكوني مثلهن عالية.



وفي حين أن شعر الوجه طبيعي وصحي، إلا أن بعض النساء لا يستمتعن بمظهره، ويبحثن عن منتجات تساعدهن في التخلص منه، مثل: المركبات الكيميائية والمقشرات وشفرات الحلاقة، أو البحث عن طبيب أمراض جلدية من أجل إزالته بالليزر.



وعادةً لا يمثّل امتلاك شعر الوجه مشكلة إذا ظل ثابتاً، وكان نتاجاً لعلم الوراثة لديك، إلا أنه وفي حال لاحظتِ أن شعر وجهك ينمو بشكل زائد، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن شيئاً ما يحدث طبياً.

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خلل هرموني:



شعر الوجه جزء طبيعي من وجه كل امرأة، ومن المتوقع ظهور زغب الخوخ أو خصلة خشنة داكنة طائشة من الشعر من حين لآخر على ذقنك، ولا ينبغي أن يكون ذلك سبباً للخوف.



لكن، عندما يزداد شعر الوجه بمعدل سريع، عندها يحتاج الأمر إلى الفحص، إذ إن نمو الشعر المعروف باسم "الشعرانية"، أو نمو الشعر من النمط الذكوري، يميل إلى أن يكون سميكاً وخشناً بشكل خاص، لذا يمكن أن يكون هذا الشعر ناتجاً عن زيادة هرمونات الذكورة، المعروفة باسم الأندروجينات، وفي كثير من الأحيان عندما يكون ذلك بسبب مشاكل هرمونية، سيظهر فجأة وقد يكون ارتفاع هرمون التستوستيرون هو الجاني.



وعند الذهاب إلى الطبيب سينظر إلى وجهك لفحص نمو الشعر، لكنه سيقوم بفحص المناطق المعروفة بأنها أكثر حساسية للأندروجين







ماذا تفعلين إذا كنتِ تشكين في وجود خلل هرموني؟



إذا كان لديكِ شعر وجه داكن أو كثيف، فقد يكون هذا هو الحمض النووي الخاص بك فقط، لكن عندما يزداد شعر الوجه بسرعة أو يصبح مشكلة جديدة لم تواجهيها من قبل، فإن هذا هو الوقت الذي تحتاجين إلى الانتباه إليه، إذ قد يكون علامة على وجود نسبة عالية من الأندروجين.



كما أن أحد الأسباب الشائعة لزيادة شعر الوجه هو متلازمة تكيس المبايض، وهو اختلال هرموني يتميز بوجود أكياس صغيرة في المبايض.

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