نجم في سماء عالم التجميل.. الريتينول المكون الأقوى في مستحضرات العناية بالبشرة

الوكيل الإخباري - إن الريتينول هو أحد المكونات النجومية في عالم مستحضرات التجميل، بفضل قوته الخارقة في تجديد البشرة. بدأ استخدامه في عشرينيات القرن الماضي حين اكتشف الطبيب الأمريكي د. "ألبرت كليغمان" فوائد التريتينوين في علاج حب الشباب. آنذاك، لاحظ المرضى الذين كان يعالجهم أن هذا العلاج المحارب لحب الشباب حسّن الحالة العامة للبشرة، بما في ذلك ظهور التجاعيد، وقد دفعته هذه الملاحظات إلى البدء بتطوير أبحاثه في مجال مشتقات فيتامين A، واستخدامها خلال الستينيات في قطاع التجميل.



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وهنا نصل إلى توضيح مهم ألا وهو أن التريتينوين والريتينول وجهان مختلفان من الفيتامين نفسه: فيتامين A. هما مختلفان تمامًا، فالأول دواء يتطلب شراؤه وصفة طبية، في حين أن الريتينول ليس كذلك بل هو المكون النشط الذي تجدينه في مستحضراتك. إنه طبعا أقل فعالية بكثير من التريتينوين ولكنه أيضًا ألطف بكثير على البشرة. ربما تكون وتيرة عمله بطيئة، لكنه فعال.









كيف يعمل الريتينول؟



فيتامين A هو المسؤول عن عملية تجدد خلايانا وهي عملية تميل إلى التباطؤ مع الوقت. وهنا تكمن فائدة الريتينول، الذي يسرع من عملية التجدد هذه. والنتيجة قوام جلدي مصقول وبشرة تظهر فيها بشكل أقل المسام والعلامات.



الآثار الثانوية



الريتينول أكثر حساسية للعوامل الخارجية، بما في ذلك أشعة الشمس. لهذا السبب، يُنصح باستعماله مساءً وبعيدًا عن فصل الصيف. وسيكون الضرر الناتج أكبر من المنفعة إذا لم يتم استخدام واقٍ شمسي بعامل حمايةSPF في الصباح.

متى نبدأ في استخدامه؟



حين يبدأ تلاشي الكولاجين و الإيلاستين وتباطؤ دوران الخلايا بعد سن 25, في هذا السن من الجيد أن نبدأ مع ريتينيل بالميتات لتجنّب ظهور علامات الشيخوخة.

كيف نبدأ ؟

إذا كنتِ ترغبين في تجريب الريتينول، من الأفضل دائمًا البدء بالتركيزات الخفيفة والتي تتأرجح بين 0.1 و0.3. قد تكون نتائجها طبعًا أبطأ، لكنها ستكون أقل حدّة على البشرة. كما يُفضل استخدام هذا المكون بشكل تدريجي بدءًا بمرة أو مرتين في الأسبوع، ثم الزيادة عند الحاجة.

أعراض جانبية

أحد الأعراض الجانبية للريتينول معروف باسم "التهاب الجلد الناتج عن الريتينويد" ويشمل الاحمرار والتقشير والجفاف. لا تظني أن هذا يحدث فقط إذا كنت تخضعين لعلاج التريتينوين! بل يمكن أن يحدث أيضًا مع تركيزات عالية من الريتينويدات التجميلية. في حال حدوثه، أوقفي كل شيء على الفور وهدئي بشرتك مع رذاذ المياه الحرارية ورطّبيها. من الممكن أن يكون الريتينول ليس مناسبًا لبشرتك، أو أنك استخدمته بتراكيز عالية، أو بالغت في استخدامه، أو مزجته مع مواد أخرى لا يتماشى معها.

المزيج الصحيح للعناية بالبشرة



يمكن أن يؤدي الريتينول إلى إثارة حساسية البشرة، لذا من الأفضل عدم استخدامه مع المقشرات (خاصة التي تحوي حبيبات شديدة الكشط) أو مع المكونات التي تفيد مظهر البشرة ولكنها تهيجها أيضًا مثل حمض الغليكوليك. الخطر في الواقع هو إتلاف حاجز الجلد وزيادة حساسية طبقته الخارجية. علاوة على ذلك، يجب ألا ننسى أن الريتينول يجعل البشرة حساسة للضوء، لذلك يُفضل استخدامه في المساء ووضع الواقي الشمسي في الصباح.





أما إذا كنت تستخدمين في الأصل أحماض ألفا هيدروكسي أو بيتا هيدروكسي، فتجنبي جمعها مع الريتينول. من الأفضل أن تتوقفي عن استعمالها قبل البدء بالريتينول. والمزيج المثالي هو استخدام فيتامين سي في الصباح والريتينول في المساء.





متى يجب تجنب استخدام الريتينول ؟



لا يمكن استخدام الريتينويدات في حال محاولة الحمل وأثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، وفي كل حالات البشرة الحساسة جدًا أو المحمرة والملتهبة.



