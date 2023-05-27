نصائح للاستخدام الآمن للماسكارا

الوكيل الاخباري - الماسكارا واحدة من أدوات التجميل المفضلة لدى معظم النساء، حيث تجعل عينيك تبدوان أكبر وأكثر إشراقة. لكنها، لسوء الحظ، يمكن أن تسبب بعض المشاكل الصحية، مثل: الحكة والتورم والتهيج، لما بها من أصباغ، ومواد حافظة، وعطور قد تثير حساسية العين.



ما حساسية الماسكارا؟

حساسية الماسكارا قد تؤدي إلى عدد من الأعراض والعلامات، التي تنبهك إلى ضرورة عدم استخدام هذا المنتج، فمن الممكن أن تصابي برد فعل تحسسي بعد وضع الماسكارا، مثل: العيون الدامعة، أو الجفون المتهيجة، أو الإصابة بحكة شديدة.



أعراض حساسية الماسكارا:

إذا كنتِ تعانين حساسية الماسكارا، فسوف تلاحظين الإصابة بعدد من الأعراض، أبرزها ما يلي:



· طفح جلدي على الجفون.



· الإصابة بحكة شديدة في العيون.



· تورم الجفن.



· جلد متقشر.



· بثور حول خط الرموش.



· عيون دامعة وحمراء,



أسباب حساسية الماسكارا:

عندما يتعلق الأمر بحساسية الماسكارا، يرجع السبب في ذلك إلى أحد مكوناتها المُسببة للحساسية بشكل مفرط، مثل: المواد الحافظة أو الأصباغ أو العطور، وأحياناً قد تمتلكين بشرة حساسة للغاية، قد تكون المتسبب الرئيسي في الإصابة بحساسية الماسكارا.



وعادة ترجع الإصابة بهذا النوع من الحساسية إلى المواد الحافظة، لأن المكياج القائم على الماء مثل أغلب أنواع الماسكارا، يحتوي على نسبة عالية من المواد الحافظة التي تجعلها تدوم وقتاً أطول، ورغم أنها ليست مواد سيئة، فإنها تسمح بنمو الكائنات الحية الضارة، التي يمكن أن تسبب العدوى والحساسية.

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نصائح عند استخدام الماسكارا بأمان:

إليكِ بعض النصائح والخطوات، التي تساعدكِ على تجنب الإصابة بالحساسية والتهيج عند استخدام الماسكارا، ومنها ما يلي:



· تجنب مشاركتها مع الأخريات.



· تجنب استخدامها في حالة إصابة العين بعدوى.



· تجنب استخدامها بعد انتهاء فترة صلاحيتها.



· تعقيم عصا الماسكارا كلَّ مرة بعد الاستخدام، لتجنب انتشار البكتيريا المسببة للحساسية.



· عدم محاولة إحياء الماسكارا الجافة عن طريق إضافة الماء أو أي مكونات أخرى، لأن هذا يعزز انتشار البكتيريا.

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