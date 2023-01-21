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السبت، 21-01-2023 03:15 م

نصيحتان للتخلص من الأيدي الجافة والمتشققة.. شتاءً

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الوكيل الاخباري - الحصول على كريم مرطب جيد يمكنكِ الاعتماد عليه، هو أساس أي روتين جمالي فعال، خاصة في فصل الشتاء، حيث تكثر مشاكل الأيدي الجافة والمتشققة، وفي بعض الأحيان بغض النظر عن كريم اليد الذي تقومين بتجربته أو الأطعمة التي تتناولينها، يمكن أن تظل يداكِ متشققتين وجافتين.

ولحسن الحظ، هناك بعض العلاجات والنصائح التي يوصي بها أطباء الجلد، عندما يتعلق الأمر بتشقق اليدين، أبرزها تلك المرطبات الطبيعية شديدة الفاعلية، التي تحتوي على نبات الصبّار، لذا تابعي القراءة لتعرفي المزيد.

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اختاري منتجات الصبار:

الصبار نبات ينمو في المناخات الحارة والجافة، ويتم استخدامه لعلاج الأمراض الجلدية، وكان يُعتقد أيضاً أنه يعزز التئام الجروح، كما ثبت أنه يقلل التجاعيد في حال تناول عصير ثماره، لذا إن هذا المنتج الطبيعي يعد شديد الترطيب للبشرة الجافة، ويساعد في تقشير الأيدي في الشتاء.

كما أنه مضاد طبيعي للالتهابات، ويساعد على تهدئة البشرة المتشققة والمتضررة، بالإضافة إلى أنه مليء بفيتامينات (أ، ب، و ج)، ومضادات الأكسدة القوية، التي يمكن أن تحارب الجذور الحرة في الجلد، ويمكن أن تحفز إنتاج الكولاجين، للمساعدة على تقليل ظهور التجاعيد.

 

تجنبي المستحضرات المعطرة:

قد تبدو المستحضرات المعطرة رائعة، إذ إنها لا ترطب بشرتك فحسب، بل تعمل أيضاً كعطر.

وفي حال كنتِ تعانين جفاف الجلد أو حتى الإكزيما في الأشهر الباردة، فإن استخدامه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة، ما يجعل من الصعب على بشرتك التعافي. 

كما يجب على أولئك اللواتي يعانين تشقق الأيدي الابتعاد عن المستحضرات المعطرة، لأن العطر قد يتسبب في تهيج صاحبات البشرة الحساسة، ويزيد مشاكل البشرة.

 

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