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الثلاثاء، 06-06-2023 12:45 م

نكشف لك أبرز قواعد المكياج للعائلات الملكية

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الوكيل الاخباري - لم نتخطَّ بعد الأحاديث عن زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الأميرة رجوة آل سيف. فهاشتاغ "نفرح بالحسين" لا يزال الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي، وما زلنا نكتشف تفاصيل جديدة حول هذا الحفل الملكي الذي لم يضجّ في الأردن فقط، بل أيضاً في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم.

وفي الواقع، نتابع مختلف الأخبار المرتبطة بهذا الزفاف، بدءاً من قائمة المدعوّين الذين حضروا خصّيصاً إلى الأردن للمشاركة في هذا الحفل الملكي، وسيارة العروسين، وتفاصيل تاج الأميرة، وإطلالة الملكة رانيا، ومكياج العروس وغير ذلك الكثير من التفاصيل...

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بالفعل، التفاصيل كثيرة!

ولكن، بالحديث عن مكياج العروس، وبعد جولة على إطلالات نساء العائلات الملكية، وتحديداً في حفلات زفافهنّ، لاحظنا بعض القواعد التي تلتزم بها العائلات الملكية للمكياج. فلو ركّزت على إطلالات الملكة رانياً بشكل عام، وعلى لوك كيت ميدلتون في حفل زفافها، ولوك ميغان ماركل عندما عقدت قرانها من الأمير هاري، وحتّى على إطلالة الأميرة الأردنية إيمان بنت عبد الله الثاني في زفافها في وقت سابق من هذا العام، ومؤخراً مكياج الأميرة رجوة آل سيف، تلاحظين عدداً من النقاط المشتركة في المكياج، وهي بالأحرى قواعد المكياج التي تلتزم بها العائلات الملكية.

وها نحن نعدّدها لك في ما يأتي:

يتم الابتعاد تماماً عن وضع الرموش الاصطناعية.


لا يتم اعتماد تقنية الكونتورينغ بشكل واضح أو قوي، بل الاكتفاء بقليل من البلاش.


يتم التركيز على إطلالة البشرة الصحية النضرة، ولذلك، يتم اختيار الفاونديشن بتغطية خفيفة إلى متوسّطة.


محدودة هي الألوان التي يمكن اختيارها لظلال العيون أو الآيشادو، وأبرزها البني والزهري والذهبي.


لا يمكن تطبيق خط حاد من الآيلاينر، بل يوضع بطريقة مموّهه أو شبه ظاهرة.


لا يمكن رسم الحواجب، بل يجب فقط ترتيبها.


لا يُسمح بوضع أحمر الشفاه سوى بالتدرّجات الترابية والزهرية.

 

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