السبت 11-02-2023
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السبت، 11-02-2023 11:38 ص

نكشف لك كيف تحصلين على شعر طبيعي ومغذّى بخطوات بسيطة

خلطه-سحرية-للمعان-الشعر-من-اول-استخدام


الوكيل الاخباري - بما أنّ المرأة العصرية تغيّرت كثيراً طوال السنوات الماضية وأصبحت عضواً أكثر فعالية في مجتمعها، أي لم تعد تكتفي بإتمام المسؤوليات المترتّبة عليها تجاه منزلها وأسرتها، بل تصرّ أيضاً على تحقيق أحلامها وطموحاتها المهنية.

وبطبيعة الحال، أصبحت المرأة تهتمّ أكثر بالتفاصيل المرتبطة بها وبمظهرها لأنّ ذلك يزيد ثقتها بنفسها ويدفعها إلى حب ذاتها أكثر وتحقيق المزيد على مختلف المستويات. ولذلك، تخصّص دائماً الوقت للعناية الجمالية، سواء العناية بالبشرة أو العناية بالشعر.

ولو كنت من النساء اللواتي يشعرن فعلاً أنّ الوقت ضيّق أمامهنّ وأنّهن لا يستطعن أحياناً تخصيص ولو جزء صغير من يومياتهنّ للعناية بصحة الشعر ومظهره المتألّق، نقدّم لك في ما يأتي 4 نصائح سهلة وبسيطة يمكن اتّباعها من اليوم وصاعداً لتكون إطلالتك كاملة متكاملة. ففي نهاية المطاف، ستبدو التسريحات عليك أجمل لو اعتنيت بشعرك وبصحته.

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اتّبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا وصحياً في آن واحد، فصدّقي أو لا تصدّقي، هذا واحد من أسرار الحصول على شعر جميل. فحين تتناولين العناصر الغذائية الضرورية مثل الفيتامينات والبروتينات والحديد، ينعكس ذلك على إطلالتك. حتّى أنّ ترطيب الجسم من خلال شرب الماء ضروري للشعر أيضاً.


من الخطوات التي عليك اتّباعها أيضاً، الحدّ من استخدام أجهزة التصفيف الحرارية. وحتّى ولو شعرت أنّ المهمة صعبة نوعاً ما، ستعتادين على شعرك الطبيعي من جديد وستسمحين له بالتجدّد تماماً بعيداً عن التكسّر والتقصّف والتساقط الشديد من جرّاء التعرّض المستمرّ للحرارة العالية.


انتبهي إلى تركيبة المنتجات التي تستعملينها على شعرك، وابتعدي قدر الإمكان عن المواد الكيميائية الضارة سواء الكبريت أو السيليكون أو البارابين أو غيرها. فهي تسلب الشعر وفروة الرأس الزيوت الطبيعية فيها، فتؤدي بالتالي إلى الجفاف والتجعّد وحتّى إلى ظهور القشرة.


حافظي على صحة فروة الرأس، وذلك من خلال تدليكها بالفرشاة المخصّصة لذلك أو حتّى بأصابعك. فهذه الخطوة تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقشير فروة الرأس بنعومة وحتّى في تعزيز نمو الشعر الطبيعي.

 

 

 

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