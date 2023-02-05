هذا ما يفعله جهاز البخار بأظافرك

الوكيل الاخباري - في حال كنتِ ممن يفضلون استخدام طلاء الجل لأظافرك بانتظام، فأنتِ بالتأكيد على درايةٍ بالمهمة الشاقة المتمثلة في إزالته، والتي قد تتم في بعض الأحيان من خلال نقع أظافرك في الأسيتون، ثم كشط الطلاء ببعض القطن الناعم.

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ولكن لا يمكن إنكار أن الأسيتون مادة كيميائية شديدة القسوة، وقد يؤدي نقع أظافرك فيها إلى التلف، كما أن تقشير طلاء الأظافر يمكن أن يضر أظافرك، لذا ولحسن الحظ، هناك بديلٌ لهذه الأساليب وهو تبخير الأظافر.



وأجهزة بخار الأظافر هي أجهزة صغيرة تستخدم لإزالة طلاء الأظافر الجل من دون إحداث تلفٍ، إذ إن مبدأ عملها هو تسخين الأسيتون حتى يتبخر، ومن ثم رش المادة الكيميائية المبخرة على الأظافر، ثم يقوم هذا الضباب بتفكيك الطلاء الجل. وبعد حوالي 20 دقيقة من الاستخدام، من المفترض أن تترك هذه العملية أظافرك خاليةً من الهلام وتعود إلى طبيعتها.

كيف تستخدمين جهاز بخار الأظافر؟







رغم أن استخدام ذلك الجهاز يبدو أمرًا بسيطًا، إلا أن هناك خطوات محددة عليكِ اتباعها لإزالة طلاء الجل بنجاح.



وتبدأ هذه الخطوات بوضع أسيتون نقي 100% في وعاءٍ صغير في وسط الجهاز، وبعد حوالي دقيقتين من تشغيله، يتحول لون الماكينة إلى اللون الأخضر، مما يشير إلى أنها جاهزة للاستخدام.



بعدها تضعين أصابعكِ في الثقوب المخصصة لها، وتتركيها هناك لمدة 5-10 دقائق، وبعد كل جلسة، تكشطين الجل المرن من الأظافر، وهذه العملية تتكرر مرات عدة بقدر ما يتطلبه الأمر لإزالة الأجزاء الأخيرة من الجل، أي أنه كلما كان الطلاء أكثر سمكاً كنتِ بحاجة إلى مراتٍ أكثر.

هل أجهزة بخار الأظافر فعّالة؟



تبدو فكرة إدخال يديك في وعاءٍ بلاستيكي وإزالتها خالية من الهلام مثل السحر، وهو ما يحدث بنسبةٍ كبيرةٍ جداً، ففي البداية هو بديلٌ رائعٌ عن نقع الأظافر في الأسيتون الذي يسبب الجفاف والتهيج.



كما أن بعض الأجهزة تمكنكِ من إضافة الأسيتون مع الفيتامينات، وهو ما سيترك أظافرك أكثر ترطيبًا من عملية الإزالة التقليدية.



وبالإضافة إلى كل ذلك فإنه جهازٌ رخيص الثمن مقارنةً بثمن الجلسة الواحدة التي تحتاجيها في الصالون من أجل إزالة الطلاء.

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