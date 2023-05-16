الوكيل الاخباري - في المراحل الأولى من الحمل عليك توخي الحذر لكن هذا لا يعني أن تجلسي وتنامي طوال النهار عليك بممارسة نشاطاتك المعتادة لكن بعيداً عن الحركة المفرطة أو التعب الشديد الذي قد تسببه لك هذه النشاطات. فلنتعرف هل الحركة الكثيرة تضر الحامل في الشهر الأول؟



الحركة الكثيرة للحامل في الشهر الاول



لا يزيد النشاط البدني من خطر الإجهاض أو انخفاض الوزن عند الولادة أو الولادة المبكرة. لا يزال من المهم مناقشة التمرين مع طبيب التوليد وأمراض النساء أثناء زياراتك المبكرة قبل الولادة. حتى الآن لم يثبت أن التمرين يسبب الإجهاض. إذا كان حملك غير معقد ، فمن الآمن ممارسة الرياضة أكثر من عدمه. بالنسبة للرياضة والتمارين المرهقة إذا كنت قد بدأت للتو ، فامشي لمدة 10-15 دقيقة يوميًا وقومي بزيادة المشي تدريجيًا إلى 30 دقيقة من 3 إلى 5 مرات أسبوعيًا. بالنسبة للنساء اللواتي ليس لديهن ظروف صحية موجودة مسبقًا ، فإن النشاط المعتدل ليس له قيود على معدل ضربات القلب. هذا ينطبق بشكل خاص على النساء اللواتي مارسن الرياضة قبل الحمل.



مخاطر الحركة الكثيرة في الشهر الأول



بشكل عام عليك تجنب الحركة المفرطة في الشهر الأول هذا لا يعني أن تجلسي أمام التلفاز كل الوقت، لكن الحركة المفرطة في الشهر الأول لها مخاطر كثيرة منها حدوث نزيف وهذا ما يؤثر على ضمان استمرارية الحمل ويؤذي الجنين. وهناك بعض الأنواع من الرياضات التي يجب تجنبها في الشهر الأول مثل الرياضة التي تجبرك الجلوس على البطن أو الضرب على البطن كالملاكمة وغيرها. أيضاً الرياضة التي تتطلب القفز من مستويات عالية فهي خطر على حملك بالإضافة إلى دخول الساونا الساخنة التي قد تسبب لك خطر الإجهاض بسبب الحرارة العالية.

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