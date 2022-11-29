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الثلاثاء، 29-11-2022 12:22 م

هل سمعتي عن حيلة تفتيح الشعر بالبابونج ؟

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الوكيل الإخباري - يُعتبر البابونج من الطرق الطبيعية الرائعة التي يمكن استخدامها لتفتيح الشعر بشكل طبيعي من دون التسبب في إلحاق الضرر به. فالبابونج مكوناً آمناً في العديد من صبغات الشعر، بما في ذلك تفتيح لونه.
و هنا سنكشف لكِ في حال كانت هذه الحيلة حقيقية ام لا، إليكِ التفاصيل.

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فوائد البابونج لتفتيح الشعر: حقيقية أم لا؟

 

 



قد يساعد استخدام البابونج بالفعل على تفتيح الشعر، لا سيما عند استخدام منقوع أو شاي البابونج الذي تم تبريده كغسول للشعر، أو عند استخدام زيت البابونج لمسح خصلات الشعر بانتظام. 

ولكن يجب التنويه لمجموعة من الأمور الهامة المتعلقة بوصفة البابونج لتفتيح الشعر، كما يأتي:

على الرغم من أن استخدام البابونج لتفتيح الشعر قد يكون وصفة شائعة ومستخدمة، إلا أن ما يدعمها هو مجرد تجارب شخصية لأفراد لا أكثر، إذ تعد الأدلة العلمية المتعلقة بفوائد البابونج لتفتيح الشعر شحيحة وتكاد تكون غير موجودة.


تعد وصفة البابونج للتفتيح وصفة ملائمة بشكل خاص للشعر الذي يتمتع بلون أشقر طبيعي، أو للشعر المصبوغ بلون أشقر.

 

 

يُمكن استغلال فوائد البابونج للشعر من خلال الطرق الآتية:

غسل الرأس بمنقوع البابونج


لإعداد منقوع البابونج قومي باتباع الخطوات الآتية:

قومي بغلي عشبة البابونج مع المياه.


اتركيها لتبرد في درجة حرارة الغرفة مدة لا تقل عن 20 دقيقة.


قومي بشطف فروة الرأس وكامل الشعر بعد تصفيتها.


ضعي منشفة جافة على شعرك.


قومي بشطف شعرك بالمياه والشامبو المناسب بعد ساعة.


أما الكمية الزائدة فبإمكانك الاحتفاظ بها لعدة أيام في داخل الثلاجة، وتسخينها قليلًا قبل استخدامها مرة أخرى.

 

 

 

صنع ماسك البابونج


لصنع ماسك البابونج بإمكانك صنعه من خلال الخطوات الآتية:

قومي بغلي البابونج الجاف، أو كيس البابونج بكمية كافية من المياه.


اتركي المنقوع ليبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم قومي بتصفيته.


أضيفي إليه كمية مناسبة من الزبادي، بحيث لا يكون لديك مزيج مرق في النهاية بعد خلطه جيدًا.


قومي بتطبيق القناع على شعرك الجاف من الجذور وحتى الأطراف باستخدام ريشة مناسبة. 


اتركي القناع على شعرك مدة لا تقل عن 15 - 20 دقيقة، وبإمكانك تغطيته بمنشفة أو بكيس مخصص.


قومي بغسل شعرك بالمياه الدافئة وباستخدام شامبو وبلسم مناسب.


كرّري العملية مرة في الأسبوع على الأقل لتظهر النتائج.

 

 

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