وصفات منزلية مُذهلة لصاحبات البشرة المختلطة

الوكيل الاخباري - هل تعانين من بشرة دهنية وجافة في نفس الوقت؟ إذن أنتِ لديكِ بشرة مختلطة، قد يكون من الصعب الحفاظ عليها؛ لأنه ليست كل منتجات العناية بالبشرة مناسبة لهذا النوع، فقد يتسبب بعضها في الجفاف، في حين أن البعض الآخر قد يجعل وجهك أكثر دهنية.

اضافة اعلان



لذلك، فإن العثور على مستحضرات العناية بالبشرة المناسبة للبشرة المختلطة هو الأمر الأكثر تحديًا، ومع ذلك نحن نقدم لكِ في هذا التقرير أفضل الوصفات المنزلية التي تمنحكِ بشرة صافية ومُشرقة.



في ما يلي بعض الطرق الأكثر فاعلية وطبيعية للترطيب والتحكم في إنتاج الدهون المفرطة، وتجديد البشرة المختلطة:









1. ماسك الشاي الأخضر والعسل والصبار

يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للالتهابات وللبكتيريا، ما يجعله مكونًا ممتازًا للبشرة المختلطة، إذ إنه لا يمنع ظهور حب الشباب فحسب، بل يحافظ أيضًا على بشرتك ناعمة وحريرية، كما يمنح جل الصبار وجهك لمعاناً طبيعياً، وفي الوقت نفسه يساعد العسل في إزالة الجلد الميت ويعمل أيضًا كمرطب، ما يحافظ على تغذية الجلد.



طريقة تحضيره:

امزجي ملعقتين صغيرتين من أوراق الشاي الأخضر، مع ملعقة كبيرة من جل الصبار، وملعقة كبيرة من العسل في وعاء خلط صغير، ثم ضعي المعجون على وجهك بالكامل واتركيه لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء.



2. ماسك الخيار والعسل

عصير الخيار الممزوج بالعسل مثالي للبشرة المختلطة، حيث يعمل العسل على شد المسام بشكل فعال مع توفير الرطوبة المثلى للوجه، ومن ناحية أخرى يعد الخيار علاجًا ممتازًا للجفاف أو التقشر، نظراً لخصائصه المغذية والمضادة للالتهابات.



طريقة تحضيره:

بمساعدة العصارة، اخلطي ثمرة من الخيار حتى يصفى العصير، ثم قلبيه مع ملعقتين صغيرتين من العسل، وامزجي كلا المكونين في الخلاط. وباستخدام كرة قطنية، ضعي الخليط على بشرتك، ثم اتركيه ليجف تماماً قبل إزالته بالماء.



3. قشر البرتقال المجفف واللبن الرائب

استخدام البرتقال على البشرة المختلطة، يعمل كمصدر طبيعي لفيتامين (سي) لبشرتك، بينما يتم استخدام اللبن الرائب في هذا العلاج للمساعدة في شد الجلد والقضاء على الخلايا الميتة وترطيبها بعمق.



طريقة تحضيره:

اطحني قشر البرتقال بمجرد تجفيفه، لتكوين عجينة سميكة، أضيفي القليل من اللبن الرائب، ثم ضعي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج