10 خطوات لتستيقظي من نومك جميلة

الوكيل الاخباري - بعد ساعات طويلة من النوم، تريدين الاستيقاظ وأنت بحالة جيدة. من دون عينين متورمتين ومن دون آثار لمزاج النوم على ملامحك. من دون إفرازات دهنية حول منطقة الأنف أو الذقن. ولكن الاستيقاظ بشكل جميل مرتبط بنوم الليلة السابقة أيضاً:

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إليك عشر خطوات كي يكون منظرك جميلاً وقد استيقظت للتو من النوم. طبيب الجلد الأردني أحمد عميش يقدم لك النصائح العشر التالية:











1- لا تتركي السموم تشاركك سريرك



تعوّدي غسل وجهك قبل النوم بساعتين مثلاً. فإذا انتظرت حتى يصيبك التعب فلا بد أنك ستتكاسلين وتذهبين إلى سريرك من دون غسل وجهك. وبذلك تسمحين للسموم والأوساخ تنام معك على وجهك تلك الليلة. وأنت بذلك تفوّتين على نفسك أفضل وقت يمكن لبشرتك به أن تستمتع بالعافية. فالدم يتدفق بقوة أكثر في الليل إلى وجهك حتى يصل إلى سطح البشرة. وليس هناك شيء يعيق بشرتك من امتصاص كريم عنايتك. استخدمي صابون يساعد في استرخائك وينظّف البشرة بعمق وعادة ما يكون مخصصاً للمساء أيضاً.







2-كيف تنام الجميلات؟



يمكن أن يعرف أحدهم على أي جانب تنامين بعدّ التجاعيد على هذا الخد أو ذاك. والجميلات عادة ينمن على الظهر ليرتاح الوجه من أي ضغط على البشرة.







3- ارفعي رأسك



نامي ورأسك مرفوعاً على وسادتين أو ربما يكون سريرك يرتفع من جهة الرأس. فهذا يساعد على تدفق الدم بسلاسة.





4-كوني كريمة على عينيك



ليس عليك القلق في الليل بشأن تخريب مكياج عينيك، فعندما تغسلين وجهك ضعي كمية كبيرة من كريم العناية بمحيط العينين.





5- كريم العناية أيضاً



ضعي القليل من كريم تفتيح البشرة أو كريم لإزالة البقع مع كريم العناية الليلي.





6- عشاءك من البروتين



حاولي أن يكون عشاءك غنياً بالبروتين ومنخفض السكر. أفضل عشاء لتستيقظي مشرقة يتكون من السالمون أو مأكولات البحر على اختلافها. تجنبي الرز والبطاطا والمعكرونة. فكلما كان غذائنا خال من السكريات والنشويات تصبح الملامح أكثر نعومة.







7- وسادة من الحرير



حين اختار المصمم جون فريدا أن تكون أغطية السرير والوسائد من الحرير والساتان، فذلك يعود لأن نسيج هذه الأقمشة لا يضغط على البشرة، لفي شعرك بربطة حرير أيضاً فهذا يجعل حركة رأسك ناعمة على الوسادة.





8- شعرك قبل النوم



قومي بلف شعرك بطريق ناعمة إلى الأعلى استخدمي ربطة مطاطية ناعمة كي لا تزعجك. في الصباح ستستيقظين وفي شعرك تمويجة ناعمة. أمّا إذا كنت قد غسلت شعرك فضعي كريماً مرطباً لشعرك المبلل. وفي الصباح اغسلي شعرك بالبلسم فقط..





9- فيتامينات



إذا كنت تتناولين الفيتامينات للشعر والبشرة فلا تنسي تناولها قبل النوم، حاولي أيضاً أن تتناولي كأساً من الماء الدافئ. واستلق في السرير بإضاءة خافتة، ايضا يمكنك شرب كأساً من الأعشاب التي تفضلينها على أن تكون مهدئة للأعصاب مثل البابونج أو النعنع أو الشاي الأخضر.







10- أقدام مرتاحة لنوم طويل

ينبغي أن تتذكري مسألة مهمة هي راحة أقدامك. إذا كنت قضيت يوماً شاقاً أو مشيت كثيراً أو ارتديت حذاء ندمت عليه، ارفعي أقدامك على وسادة بعد أن تكوني قد وضعتيهما في ماء ساخن إن لم تكوني أخذت دشاً ساخناً جداً. ادهنيهما بكريم للقدمين ودلكيهما بقوة ليتدفق الدم براحته وافعلي الأمر نفسه ليديك.





وبالطبع فإن أفضل طريقة لنوم هانئ هو التفكير في أجمل ما حدث في النهار، أو استدعاء موقف جميل أو قراءة صفحات من كتاب ممتع، وسماع شيء من الموسيقى الناعمة والمنخفضة حتى تستسلم العيون للنوم.

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