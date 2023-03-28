الوكيل الاخباري - مضى أقلّ من أسبوع على بداية رمضان 2023. وخلال هذه الفترة من كل عام، تحاولين الاستفادة قدر الإمكان من الأوقات التي تقضينها بمفردك كما والتي تتشاركينها بكثرة مع الأهل والأصدقاء. فاللحظات الرمضانية هي من أفضل اللحظات التي نعيشها!



صحيح أنّ حياتنا تنقلب رأساً على عقب، غير أنّنا نعتاد بسرعة على مواعيد النوم الجديدة وأوقات الأكل المتغيّرة. وأكثر ما يهمّنا هو الحفاظ على صحة أجسامنا وبشرتنا وشعرنا، لنضمن ألا تنقص على أي من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية اللازمة.



ولا شكّ في أنّك تهتمّين بالحفاظ على صحة الفم في رمضان، لأنّ ذلك يعني أيضاً الحفاظ على الأسنان وشكلها الخارجي كما والوقاية من أمراض القلب. فقد أظهرت الدراسة أنّ صحة الفم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة القلب.



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ولذلك، تقدّم لنا د. علا ياسر جاسم، المتخصّصة في طب الأسنان، 10 نصائح للحفاظ على صحة الفم في رمضان.



تنظيف الأسنان مرتين في اليوم، ولا تقل المدة عن دقيقتين في كل مرة.



الحرص على استخدام خيط الأسنان للوصول إلى المناطق التي لا تصلها فرشاة الأسنان.



شرب كمية كافية من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور.



استخدام غسول الفم، ويُفضل النوع الذي يحتوي على مادة الفلورايد لتعزيز صحة الفم.



الابتعاد عن تناول السكريات أو الحلويات في فترة الإفطار.



تجنب تناول المشروبات الغازية والتقليل من القهوة والشاي ومشروبات الكافيين.



ضرورة الإقلاع عن التدخين وانتهاز فرصة رمضان للقيام بذلك.



تناول كل الأطعمة المعززة لصحة الفم والأسنان، بخاصة البقوليات وتلك التي تدخل فيها منتجات الألبان مثل الحليب والأجبان وغيرها.



تجنب الأطعمة المملحة في السحور، مثل المخللات، لتجنب جفاف الفم أثناء الصيام.



تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، للحفاظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم، ومن ثم الوقاية من جفاف الفم.

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