3 حيل شتوية.. للحصول على شعر كثيف

الوكيل الاخباري - الأجواء الباردة، ومراقبة المطر من خلف الزجاج، وفنجان القهوة الساخنة.. ساحرةٌ بلا شك، إذ إن فصل الشتاء رائعٌ بكل ما فيه، لكنه الفصل الذي يفقد فيه شعركِ لمعانه وحجمه ورطوبته، بسبب الهواء الجاف والبارد.

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لكن مع ذلك لا تقلقي، حيث إن هناك العديد من الطرق لحماية خصلاتك من عناصر الشتاء القاسية وتكثيف شعركِ، وإعطائه مظهراً رائعاً، لذا تابعي القراءة لمعرفة هذه الطرق التي ينصح بها خبراء الشعر.







استخدمي رذاذ الملمس



بخاخ الملمس ضروري لتصفيف الشعر الخفيف والمسطّح، إذ يضيف الحجم والملمس الناعم إلى شعركِ بطريقة تبدو طبيعية، إذ إنه وعلى عكس مثبتات الشعر، يضيف حجماً دون إثقال الشعر.



ووفقاً للخبراء، فإن رذاذ الملمس هو أفضل صديقِ لكِ خلال فصل الشتاء، إذ سيساعدكِ على إعطاء حجم لشعرك على الفور، ويستمر طوال اليوم.



ولاستخدامه قومي برشه على الشعر المجفف بالمنشفة ثم تصفيفه كالمعتاد، وستلاحظين فرقاً فورياً في حجم شعرك.



جففي شعرك بالمجفف



هناك طريقة أخرى لضمان كثافة الشعر في الشتاء، هي تجفيف شعرك بالمجفف رأساً على عقب، حيث يؤدي تجفيف شعرك بهذه الطريقة إلى زيادة حجمه بالكامل، عن طريق التسبب في رفع الجذور لفروة الرأس.



كما سيمنح شعركِ مزيداً من الحياة في الشتاء، ويعطيكِ بعض الحجم الإضافي اللطيف دون استخدام أي منتجات.



فقط تأكدي من تجنب أسوأ أخطاء تجفيف الشعر الخفيف، وقومي بتمشيط شعركِ مسبقاً، وضعي واقياً حرارياً، وابدئي من الجذر، ولا تجففي شعركِ أكثر من اللازم.

استخدمي بلسماً يترك على الشعر



هناك نوعان من بلسم الشعر: أحدهما يتم وضعه بعد غسل الشعر بالشامبو لتقوية شعرك بعد أن يزيل الشامبو كل الأوساخ والزيوت ويتم بعدها غسله وشطفه، والآخر يوضع على الشعر المجفف بالمنشفة ومن ثم تصفيفه.





وعندما يكون شعركِ مجعداً وجافاً، فإنه يميل إلى أن يبدو أقل كثافة وصحة، وخلال فصل الشتاء يساعد استخدام البلسم الذي يُترك على الشعر لمحاربة هذه المشكلات، وتزويد شعرك بالرطوبة التي يحتاجها ليبدو أكثر صحة، وكثافةً، ولمعاناً، ورطوبة.



كما أن عليكِ تجنب إضافة بلسم الغسيل إلى جذورك، حيث إن البلسم منتج ثقيل، وعند وضعه على الجذور، سوف يثقل شعرك لأسفل ما يقلل كثافته.

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