5 أخطاء شائعة يجب تجنّبها عند وضع الماسكارا

الوكيل الإخباري - لا شك أن رسمات مكياج العيون لا تبرز جمالها وسحرها الخاص الا من خلال تمرير طبقات الماسكارا الكثيفة بطريقة متقنة ومسحوبة الى الاعلى. ولا شك أن هذه الخطوة تجعل عينيك أكثر جاذبية مهما اخترت من ظلال وتدرجات سواء كانت قوية أو ناعمة. لذلك خطوة وضع الماسكارا تتطلّب الكثير من الدقة والاتقان، مع الحرص على تجنّب العديد من الاخطاء من خلال استخدام الماسكارا بطريقة خاطئة أو تطبيق العديد من الخطوات التي قد تتسبّب بأضرار عديدة لعينيك. فاحرصي على تجنّبها واتقان وضع طبقات الماسكارا بأساليب سهلة التطبيق داخل المنزل، للابتعاد قدر المستطاع عن الاخطاء الشائعة.



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تجنّب استخدام الماسكارا القديمة





نلجأ في كثير من الاحيان الى تطبيق الماسكارا القديمة التي تدوم لفترة طويلة في حقيبتنا. فهذه المستحضرات تبقى طويلاً وتدوم لأشهر عدة قبل أن تتعرض للجفاف. لذلك نقوم باستعمالها من دون الانتباه الى تاريخ انتهاء صلاحيتها، الأمر الذي قد يتسبّب بأضرار صحية لعينيك ولرموشك. فإذا كنت تعانين من مشاكل مثل احمرار العينين أو أي التهابات أخرى، من الضروري التخلّص من الماسكارا القديمة واستبدالها بعبوة جديدة واحرصي الا تستعمليها أكثر من 6 أشهر لتجنّب هذا النوع من المشاكل.





عدم مشاركة الماسكارا مع شخص آخر





في كثير من الاحيان تضعين رسمات المكياج على عينيك وتهملين تمرير طبقات الماسكارا على عينيك. فمهما كانت الاسباب لا تلجئي الى استخدام الماسكارا الخاصة بصديقتك أو أي شخص آخر، لأن هذا المستحضر هو الاكثر عرضة للبكتيريا والفيروسات، وقد تعرضين عينيك وجفونك للإلتهابات الجلدية التي أنت بغنى عنها. فمشاركة الماسكارا مع شخص آخر من الاخطاء الشائعة التي يجب تجنّبها للحفاظ على صحة عينيك.





عدم إدخال الماسكارا وإخراجها عدة مرات





بالطبع تحتاج الرموش الى طبقات متعددة من الماسكارا لكي تظهري سحبة عينيك وجمالها بكثير من الجاذبية. ولتطبيق هذه الخطوة تلجئين الى إدخال الماسكارا وإخراجها من العبوة عدة مرات الامر الذي يعرض المستحضر للهواء وللترطيب. فاحرصي على تطبيق هذه الخطوة مرة واحدة فقط وسحب الفرشاة على الرموش بطبقات متعددة ومسحوبة الى الاعلى للحصول على النتيجة المطلوبة.





تطبيق الماسكارا المتكتلة بطريقة خاطئة



عند وضع طبقات الماسكارا اعتدنا استخدامها بكثافة على الرموش، لأن الفرشاة تحمل كمية كبيرة من هذا المستحضر، الأمر الذي يعطي شعيرات الرموش مظهراً متكتلاً. لذا، من الضروري قبل تمرير أي طبقة تنظيف الفرشاة بنعومة عند فتحة العبوة للتخلّص من الماسكارا الزائدة التي تعيق تألق رسمات المكياج على عينيك.







عدم إزالة الماسكارا قبل النوم



في كثير من الأيام، نخلد الى النوم من دون ازالة طبقات الماسكارا أو حتى غسل الوجه بالغسول السائل. فلتحافظي على عينيك وصحتها الجمالية، من الضروري إزالة أي أثر للماسكارا عن عينيك قبل الخلود إلى النوم. فنظّفي عينيك جيداً وخصّصي عناية بارزة بالرموش من خلال تمرير قطنة من التونر من الاعلى الى الاسفل على كامل الرموش بنعومة ومن دون الضغط كثيراً على العينين كي تحافظي على الشعيرات الصحية ولكي تحصلي في اليوم الثاني على رسمات عيون مشرقة مع تمرير المكياج بطريقة نظيفة ومتقنة.





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