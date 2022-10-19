هل أنت حساسة تجاه مستحضرات العناية بالبشرة ؟

الوكيل الإخباري - المشكلة الأولى التي نواجهها هي في الواقع تحديد ما إذا كانت هناك مشكلة، أو على الأقل من أين تأتي. كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الطفح الجلدي الجديد ناتجاً عن الكريم الموضعي أو أي شيء آخر تماماً؟ إن معرفة ما إذا كنت تعانين من حساسية تجاه المكياج هي عملية كاملة في حد ذاتها، لذا تعرفي على الأسباب - لماذا تحدث، وما العلامات التي يجب البحث عنها، وكيفية تصحيحها.

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كيف تعرفين ما إذا كنت تعانين من حساسية تجاه كريمك؟







التهاب الجلد التماسي التحسسي، هو حالة يتفاعل فيها جلدك مع المكونات الموجودة في المنتجات التي تتلامس معها بشكل مباشر، هو سبب شائع جداً لزيارات عيادات الأمراض الجلدية.

أن التهاب الجلد التماسي التحسسي يظهر عادة على شكل بشرة جافة وحمراء وحكة لا يبدو أنها تتحسن مع الترطيب. إنه أكثر شيوعاً لدى النساء اللواتي لديهن تاريخ شخصي أو عائلي من الإكزيما والربو والحساسية الموسمية، ولكن يمكن أن يحدث لأي شخص. ويمكن أن تظهر كطفح جلدي على وجهك .

منتجات للبحث عنها



إذن ما الذي يجب أن تبحثين عنه؟ جميع أنواع مستحضرات التجميل من المستحضرات المرطبة ومنتجات العناية بالشعر والمكياج والواقي من الشمس يمكن أن تسبب حساسية محتملة للجلد. إذا حدث ذلك بعد فترة قصيرة (أيام إلى أسابيع) من بدء منتج جديد، فإن هذا المنتج هو السبب، ولكن يمكن أن يحدث بشكل شائع كحساسية جديدة لمكون كنت تستخدمينه منذ سنوات.

كيف تتجنبي تفاعلات الحساسية؟



لحسن الحظ، هناك حلاً بسيطاً: معرفة المكونات التي قد تكون لديك حساسية منها يمكن إجراؤها من خلال اختبار بسيط في عيادة طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك يسمى اختبار رقعة الحساسية. وكقاعدة عامة، يحاول الطبيب توجيه المرضى نحو المنتجات ذات العدد الأقل من المكونات . لسوء الحظ، ليس هناك الكثير الذي يمكنك القيام به بخلاف تجنب المواد المسببة للحساسية.

كيفية التعامل معها



إذا وجدت نفسك مصابة بحساسية الجلد، فإن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي تبسيط روتين بشرتك إلى الأساسيات فقط. يمكن لدورة قصيرة من كريم الهيدروكورتيزون أحياناً أن تهدئ من التهاب الجلد، على الرغم من أن الاستخدام المطول لأكثر من بضعة أيام يمكن أن يكون له آثار جانبية ضارة. إذا وجدت أن حساسية الجلد لديك يصعب علاجها، فإن زيارة طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك ستكون أفضل طريقة للعلاج . تأكدي من أنك إذا استبعدت المرطب الذي تستخدمينه حديثاً، وحاولي استخدام مرطب خالٍ من العطور، حتى تقللي من احتمالية الحساسية. طريقة رائعة لتجنب مسببات الحساسية هي الالتزام بالعلامات التجارية الطبيعية التي تحتوي على قوائم مكونات قصيرة.

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