5 أمور عليك القيام بها لتكوني سعيدة

الوكيل الاخباري - أن تعيشي حياة سعيدة بعيداً من المشاكل هو هدفك، إلا أنك قد تمرين خلال اليوم بلحظات سلبية تؤثّر على مزاجك وتجعلك تعتقدين أن حياتك عادية. لا تدعي التفكير السلبي يهيمن عليك بل على العكس، تأكدي من أنك أنت من ترسمي طريق حياتك ولا أحد سواك.



من هنا، سنضع بين يديك 5 نصائح كي تعيشي الحياة التي أنت تريدينها وتحققي لذاتك سعادة كبيرة:

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توقفي عن التفكير بالتفاصيل



عندما تفكرين بأدّق التفاصيل التي تحصل معك تأكدي من أن الشكّ بدأ يتسلل إلى عقلك، فالمبالغة في التفكير تضعك أمام السلبية. لذلك، عندما تريدين اتخاذ قرار معيّن حددي مهلة زمنية معيّنة.



ابتعدي عن الأفكار السلبية



كل ما هو سلبي سيجعلك في حالة من اليأس وسيشعرك بأنّك غير قادرة على تحقيق طموحاتك. لذلك، ابتعدي عن كل الأشخاص السلبيين وضعي كل ما يسعدك أولوية.



لا تنظري إلى الماضي ولا إلى المستقبل



عليك أن تتعلمي من أخطاء الماضي لكي تخططي للمستقبل، ولكن يبقى الحاضر هو الأهمّ لأنك ترسمين من خلاله مستقبلك. ركّزي على كل أعمالك التي تقومين بها كي تنهضي بنفسك.

لا تضعي حدوداً لسعادتك



عندما تحققين نجاحاً معيناً احتفلي به ولكن لا تبالغي في ردّة فعلك لأن ما هو مهم بالنسبة إليك قد يعتبره آخرون لا يستحّق أن يؤثّر على مزاجك. لذلك، لا تضعي حدوداً لسعادتك يستغلها من حولك.



لا تنتظري أحداً لكي تصبحي سعيدة



في حال كنت تعتقدين أنّك سعادتك ترتبط بشخص ما فأنت مخطئة! لا تنتظري أحداً كي تحققي أهدافك وتكوني سعيدة.

من المهم جداً أيضاً أن تكتبي الإنجازات التي حققتها وتدوّني ما تتطلعين إليه، وعندها تأكدي من أنّك ستعيشين بسعادة كبيرة!

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