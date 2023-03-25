5 نصائح ذهبية لضمان نجاح دايت رمضان

الوكيل الاخباري - إذا كنت ستطبقين دايت رمضان من خلال الصيام و الإعتماد على نظام غذائي صحي في شهر رمضان ، وتطلعين لتحقيق هذا الهدف في رمضان 2023، فإليك 5 نصائح لضمان نجاح الدايت:



قللي من تناول الكربوهيدرات

قللي من تناول الخبز والأرز والبطاطس والمعكرونة والبيتزا. لا أقول أنه يجب عليك تجنب الكربوهيدرات تمامًا ولكن يجب عليك تقليل تناولك إذا كنت تريد أن تفقد الدهون. في حالة عدم وجود الكربوهيدرات ، يستخدم جسمك مخزون الدهون في الجسم كمصدر للطاقة وبالتالي حرق الدهون. ركزي على تناول المزيد من الخضار الخضراء كبديل ، مثل الخس والسبانخ والبروكلي والهليون واللفت.



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تجنبي عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية

العصائر ، حتى لو كانت طازجة ، غنية بالسكر. يمكن أن يحتوي الكوب الواحد على 25 جرامًا من السكر ما يعادل 5 ملاعق صغيرة. نكهة المياه بالليمون أو البرتقال أو النعناع بدلاً من ذلك



المشروبات الغازية تحتوي على المزيد من السكر. تحتوي الصودا الواحدة على حوالي 32 جرام ، أي ما يعادل 6 ملاعق صغيرة. كثير من الناس يتحولون إلى المشروبات الغازية الدايت ، هذه جيدة إذا استهلكت باعتدال ... حتى مرتين في الأسبوع. الخيار الأفضل هو التبديل إلى الماء الغذائية.



زيدي من نسبة البروتين في وجبة الإفطار والسحور

تجعلك الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تفقد الوزن ، وتعزز عملية التمثيل الغذائي ، وتقلل من الشهية. تأكدي من تناول الدجاج أو اللحم البقري أو السمك على الإفطار وركزي على البيض في السحور. هذه هي أفضل مصادر البروتين جودة.



يزيد الكثير من الناس من تناولهم للبروتين عن طريق تناول المزيد من الفاصوليا والعدس. ومع ذلك ، فهي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكربوهيدرات. لهذا السبب ، سيكون من الأفضل التمسك بمصادر البروتين الحيواني. إذا كنت نباتية، ففكري في تناول مكملات البروتين بدلاً من ذلك.



الحد من الحلويات

نعلم جميعًا أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية. يجب استخدام الحلويات كعلاج وليس استهلاك يومي كما يفعل الكثيرون خلال شهر رمضان. إذا كنت تريدين إنقاص وزنك ، فعليك الحد من تناول الحلويات على مرتين في الأسبوع. ركزي على كبح الرغبة الشديدة في تناول الحلوى من الفواكه أو الشوكولاتة الداكنة بدلاً من ذلك.



ابقي نشيطة

عندما تكوني نشيطة، تحرقي السعرات الحرارية. يجد الكثيرون شهر رمضان ذريعة للتوقف عن ممارسة الرياضة. يمكن أن يؤدي شهر كامل من عدم النشاط إلى إبطاء تقدمك في فقدان الوزن. وعدي نفسك بتدريب 3 ساعات على الأقل في الأسبوع.

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