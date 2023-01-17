الثلاثاء 17-01-2023
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الثلاثاء، 17-01-2023 10:58 ص

6 مكوّنات طبيعية طبّقيها في المنزل لحواجب كثيفة

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الوكيل الاخباري - لتخطّي هذه المرحلة الصعبة وعدم الخضوع للمشاعر والتأثيرات السلبية، نحتاج تماماً إلى التفكير بإيجابية وإلى الاستفادة من الوقت الذي نقضيه في المنزل لإنجاز عدد من الأمور التي لا يتيح لنا ضيق الوقت عادةً القيام بها.

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وبالنسبة إليّ، وجدت أنّ الحجر المنزلي هو الوقت الأفضل للاستفادة من المكوّنات الطبيعية التي تتواجد عادةً في مطبخنا واستعمالها على البشرة أو الشعر أو حتّى الحواجب.


نعم، فمن منّا لا ترغب في حاجبين كثيفين وصحّيين! فالحواجب، في الواقع، من أهمّ ملامح الوجه إذ تغيّر شكله تماماً. ولأنّنا نعلم جميعنا أنّ الحواجب الرفيعة باتت من الماضي وأنّ النساء جميعهنّ يسعين حالياً إلى تكثيفها وتعريضها قدر الإمكان، لا شكّ في أنّ تعزيز حجمها بسهولة أمر مهم وأساسي.
فما رأيك إذاً أن تحفظي هذه المكوّنات الطبيعية التي تساعدك في الحصول على حاجبين جميلين؟

 


 


زيت جوز الهند: يساعد في تكثيف الشعيرات، إذ يغتني بالفيتامين ه والأحماض الدهنية التي تجنّب التساقط أو التلف مع تحسين الدورة الدموية.


زيت الخروع: يعمل على تعزيز نمو الشعر ومنع تساقط الشعيرات الأخرى.


جل الصبار: تستطيعين نقع الحواجب به يومياً مدة نصف ساعة، قبل شطفه بالماء بعد ذلك.


زيت الجرجير: يُعدّ من أهمّ الزيوت المفيدة لتعزيز كثافة الحواجب.


الثوم: يعزّز صحة الشعر ويقوّيه ويكثّف الشعر بطريقة فعالة وسريعة. غمّسي الثوم في بضع قطرات من زيت الزيتون، ثمّ مرّريه على كل حاجب وفق اتّجاه نمو الشعر الطبيعي. ويمكنك القيام بهذه الخطوة مرّتين أو ثلاث أسبوعياً.


القرنفل: تعمل هذه الزهرة على زيادة نمو شعيرات الحاجبين وتكثيفها بفعالية.

 

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