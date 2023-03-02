7 نصائح للعروس لتجنب زيادة الوزن في شهر العسل

الوكيل الاخباري - لقد اتبعتِ نظاماً غذائياً صارماً لفترة طويلة قبل زفافكِ، وحققتِ وزن الجسم الذي تحلمين به، لكن الآن في شهر العسل قد تنسين عاداتكِ الصحية، ولا تنتبهين إلى ما تتناولينه، وعليكِ التوقف عن هذه الفوضى فوراً، والعودة إلى بعض أساسيات الحياة الصحية، للحفاظ على وزنكِ، وتجنب مشاهدة رقم غير مرغوب فيه على الميزان بعد عودتكِ.

اضافة اعلان



في هذا التقرير، قد جمعنا لكِ عدداً من النصائح التي تساعدكِ على تجنب زيادة الوزن في شهر العسل، مع تناول الأطعمة المفضلة لكِ من دون حرمان، تابعي معنا السطور التالية.









1. التوازن هو المفتاح:

إذا كنتِ لا ترغبين في زيادة الوزن، فعليكِ الالتزام بنظام غذائي متوازن، ستكون هناك أيام قد يكون لديكِ فيها المزيد من الكربوهيدرات، لكن يمكنك العودة إلى المسار الصحيح مع وجبة متوازنة.



2. لا تستسلمي للاسترخاء:

قد تهمل العروس نفسها، أو لا تهتم بمظهرها بعد الزواج كما كانت تفعل من قبل، تجنبي فعل ذلك، ولا تستسلمي للملابس المريحة أو تفكري في أنه لا داعي بعد الآن لإبهار شريكك.



3. تناول الماء:

إذا كنتِ تأكلين الكثير من الوجبات السريعة، خلال إجازة شهر العسل، فيمكنكِ اتباع نظام غذائي سائل للتحكم في الزيادة المفرطة، وتميل الوجبات السريعة إلى جعل جسمك يعاني من الجفاف، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي السائل في الاحتفاظ بالكمية المناسبة من سوائل الجسم، إضافة إلى ذلك من المهم جداً أن تأكل العرائس طعاماً يحتوي على 50% من السوائل والألياف، حيث تساعدكِ الألياف والسوائل على فقدان الوزن الزائد غير المرغوب فيه.



4. الدهون الصحية:

من الجيد أن تحافظي على نفسكِ بعيداً عن الدهون السيئة، لكن جسمك يحتاج أيضاً إلى الدهون الصحية على سبيل المثال: زيت جوز الهند، وحليب جوز الهند، وأوميغا، والأفوكادو، الضروري وجودها في نظامكِ الغذائي اليومي.



5. الطهي في المنزل:

قومي بالطهي في المنزل لكِ ولشريككِ بدلاً من تناول الوجبات الخارجية في أحد المطاعم، فتناول الطعام في المنزل صحي أكثر، كما أنه من الممتع الطهي مع شريككِ.



6. فطور صحي:

ابدئي صباحكِ بوجبة صحية مُشبعة، تساعدكِ على البقاء ممتلئة لعدة ساعات، فهذا مثالي للهضم والتمثيل الغذائي، كما أنه يساعدكِ على تجنب تناول أطعمة غير صحية على مدار اليوم.



7. النوم جيداً:

خلال وبعد الزفاف، تمر العروس بمراحل عديدة، ويمكن أن يتأثر جدول نومها بالتغيرات الهرمونية. لذا، يجب أن تنام العرائس من 7 إلى 8 ساعات كل يوم، ويميل الناس إلى نسيان أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، ويمكن ببساطة تجنبها بمجرد النوم بشكل صحيح، ولا تنسي أن الصحة هي أولويتكِ، وعليكِ إرضاء صحتكِ.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج