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الأحد، 19-02-2023 03:15 م

8 علامات تدل على أنكِ شخصية انطوائية

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الوكيل الاخباري -هل تعلمين أن ما بين 25% و40% من الناس هم انطوائيون؟ حتى أولئك الأشخاص الذين يبدون صاخبين ومنفتحين قد يكونون انطوائيين أيضاً.

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الانطوائية هو مصطلح غالباً ما يساء فهمه، وعادة ما يتم تصوير الانطوائيين على أنهم خجولون ومحرجون اجتماعياً، ومع ذلك فإن المصطلح نفسه له معنى أكثر تعقيداً مما يفهمه معظمنا، والتعريف الأساسي للانطوائي هو الشخص الذي يكتسب طاقته من الوقت الذي يقضيه في العزلة ويفقد الطاقة أثناء وجوده حول أشخاص آخرين. 

في أكثر الأحيان، لا علاقة له بالقلق المرتبط بالتفاعلات الاجتماعية أو التواجد حول الناس، يعمل الانطوائي ببساطة بشكل أفضل عندما يكون بمفرده، وهناك العديد من العلامات التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كنت شخصاً انطوائياً أم لا.

علامات تدل على أنك شخص انطوائي

 

 



1 . تحبين قضاء الوقت بمفردك 
على الرغم من أنكِ تستمتعين بتمضية الوقت بمفردكِ، إلا أن هذا لا يعني أنك لا تحبين التفاعل مع الآخرين. من الممكن أن تستمتعي بحياة اجتماعية مزدحمة، ولكنك سرعان ما تسعين إلى عزل نفسك لشحن عقلك واستعادة طاقتك والشعور بالهدوء، وهذا ما يدل على أنك شخص انطوائي. 

2 . التواصل الطويل يوتركِ 
على عكس ما يعتقده الكثير من الناس، قد تستمتعين بالتفاعل الاجتماعي مع الناس، ولكن بغض النظر عن مدى تقديركِ لذلك، قد تجدين طاقتكِ مستنزفة إذا كنتِ تمضين مع الآخرين فترة طويلة من الزمن. 



3 . تتجنبين تكوين صداقات جديدة 
عندما يتعلق الأمر بتكوين صداقات، فمن المحتمل أنكِ تأخذين العملية ببطء شديد، لكن لديكِ مجموعة من الأشخاص الذين تشعرين بالراحة معهم وتميلين إلى التمسك بهم أكثر من غيرهم. 

4 . تكرهين الحديث غير الضروري 
يمكن للانطوائيين التحدث بسهولة إلى أي شخص، ولكن الحديث غير الضروري يكون مرهقاً للغاية بالنسبة إليهم، إذ يفضلون استخدام وقتهم بطرق أكثر إنتاجية. 

5 . تكرهين العمل الجماعي 
بصفتكِ انطوائية، لديكِ بالفعل تسامح أقل مع التحفيز الخارجي، أنتِ أكثر إبداعاً وإنتاجية عندما لا تتعرضين للكثير من الأفكار والأحاديث التي يجلبها الآخرون.

6 . نشطة جداً على وسائل التواصل الاجتماعي 
ينجح الانطوائيون بشكل مدهش عبر الإنترنت، لأنها بيئة تحفظ خصوصيتهم ويستطيعون فيها أن يكونوا بمفردهم والتواصل مع الآخرين بالوقت ذاته. هم مستعدون لتمضية غالبية وقتهم في التعليق على المنشورات أو الرد على التعليقات. 

7 . تحبين تناول الطعام بمفردكِ 
بالنسبة للبعض، من غير المقبول تناول الطعام بمفردهم، ولكن بالنسبة للانطوائيين، فإن تناول الطعام بمفردهم ليس مشكلة، وقد يفضلون هذه الممارسة.

8 . تشعرين بالوحدة في الحشود الكبيرة 
جزء من المشكلة مع الحشود الكبيرة هو أنكِ لا تتمكني من بناء أي نوع من الاتصالات العميقة، سواء مع الآخرين أو مع نفسكِ، قد يفضل الانطوائيون التمسك بالتجمعات الصغيرة حيث يمكنهم التواصل مع الآخرين بشكل أهدأ.

 

 

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