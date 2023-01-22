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الأحد، 22-01-2023 03:14 م

للمرأة الناضجة: كيف تهتمين ببشرتكِ مع تقدم العمر

skincare


الوكيل الاخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن البشرة تحتاج في الكِبر إلى عناية خاصة؛ حيث أنها تصبح جافة ونحيفة مع التقدم في العمر، ومن ثم تفقد نضارتها وحيويتها.

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لذا ينبغي على كبار السن العناية ببشرة الوجه والظهر والأذرع واليدين والساقين وترطيبها بانتظام. وأضافت الرابطة الألمانية أنه يمكن تجنب الإصابة بالإكزيما الجافة، التي تعد أكثر مشاكل البشرة شيوعاً بين كبار السن، من خلال استعمال مستحضرات التنظيف اللطيفة متعادلة الأُس الهيدروجيني.

 

وبعد تنظيف البشرة، ينبغي ترطيبها بالكريمات. وبالنسبة للبشرة الجافة، يفضل استعمال المستحضرات المرطبة، التي تحتوي على اليوريا مثلاً.

 

كما ينبغي استعمال كريمات سريعة الامتصاص وغير لزجة، والتي تمنح البشرة ملمساً مخملياً. وبالنسبة لكبار السن طريحي الفراش أو مستخدمي المقعد المتحرك، فتنصح الرابطة الألمانية ذويهم بالعناية ببشرتهم، ليس كناحية جمالية فحسب، وإنما لتجنب حدوث تقرحات جلدية ناجمة عن وجود مواضع ضغط بصفة خاصة على الأعقاب والكاحلين وعظمة العَجُز.

 

ومن ناحية أخرى، توصي الرابطة الألمانية أقارب مرضى السكري بفحص أقدام ذويهم بانتظام؛ لأنه من الصعب على المرضى أن يلاحظوا بأنفسهم الإصابة بالجروح الطفيفة أو المواضع الضاغطة؛ نظراً لتلف الأعصاب لديهم، وذلك لتجنب الإصابة بتقرحات القدم المزمنة في أسوأ الحالات. وفي حال نشوء تقرحات بالفعل، فينبغي حينئذ استشارة اختصاصي عناية بالأقدام.

 

 

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