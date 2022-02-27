الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 02:09 م

الأعيان يواصل في جلسة مسائية مناقشة موازنة 2022

271798784_231510115826883_2150258550676856204_n


الوكيل الإخباري - بدأ مجلس الأعيان اليوم الأحد، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، في جلسته برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.اضافة اعلان


وقرر النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان رجائي المعشر الذي ترأس جانبا من الجلسة، رفعها إلى الساعة الثالثة عصراً للاستماع إلى رد وزير المالية على مداخلات الأعيان.

وتناولت مداخلات 7 أعيان تحدثوا خلال الجلسة، أهمية تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص تشغيلية والتخفيف من الفقر من خلال إقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، ومعالجة التشوهات الضريبية، وتحفيز الاستثمار، ووضع خطط زمنية لإصلاح اقتصادي، ومحاربة الفساد والترهل، وتخفيف عقوبات المتعثرين عن سداد الديون، وتحسين الخدمات الصحية وتحقيق التأمين الصحي الشامل.

كما تناولت المداخلات دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتطوير واقع قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والحد من فاقد المياه، وتطوير الإدارة العامة، والتحول من التعليم الأكاديمي إلى التعليم المهني والتقني، واعتماد منهجية جديدة لإعداد وإقرار الموازنة، فضلا عن تقييم اتفاقيات الطاقة وتوليد الكهرباء، والمضي قدماً في عملية الإصلاح السياسي والإداري، وتنفيذ السياسات والإجراءات الاقتصادية ضمن إطار علمي لقياس الأداء.

وتحدث في مناقشات الموازنة سبعة أعيان هم: ماجد المقابلة، وعاكف الزعبي، وطلال الشرفات، وياسين الحسبان، وأحمد الهنداوي، وخالد أبو العز، وصالح ارشيدات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A9908

الأعيان يقرّ بالأغلبية موازنة 2022 كما وردت من النواب

1645969476683

القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب

76642964-3a89-4aeb-90f5-8955510c13f0

الخارجية النيابية: نتابع الأوضاع في أوكرانيا وإغلاق الأجواء صعّب إرسال طائرة إجلاء

WhatsApp Image 2022-02-27 at 2.31.11 PM

العمل النيابية ستبحث التحديات التي تواجه قطاع استقدام العاملين

0L5A0438

الخصاونة: الشباب هم عماد المستقبل

WhatsApp Image 2022-02-27 at 12.05.33 PM

توصية بزيادة تشغيل المعلمين.. ورفع سن متقاعدي الضمان إلى 63 عاما

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-02-27 at 12.05.33 PM

توصية بزيادة تشغيل المعلمين.. ورفع سن متقاعدي الضمان إلى 63 عاما

0L5A0436

مجلس الأعيان يشرع بمناقشة موازنة 2022

61e0166b11544

الفايز: الأردن مستهدف.. وعلينا التفكير خارج الصندوق

0L5A0436

مالية الأعيان تناقش موازنات الصحة والبيئة والاقتصاد الرقمي

1645020852588-1536x848

مالية الأعيان تناقش موازنة "قاضي القُضاة" وتنمية أموال الأيتام و وزارة الأوقاف - تفاصيل

image (2)

مالية الأعيان تبحث خطة عملها لمناقشة الموازنة العامة