الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

فايزر: ستحتاجون إلى جرعة رابعة من اللقاح

انطلاق فعاليات سوق حياة 2 للحرف والمنتجات اليدوية

بحث التعاون المشترك بين التكنولوجيا ومركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

الأردنية تؤجل اقساط نيسان لمشتركي صندوق الادخار

الحكومة: ارتفاع كبير على أسعار المحروقات عالميا

الأمير الحسن يرعى ندوة حوارية ضمن مشروع سدود المستقبل

الجمارك تحصل على المركز الأول في التحول إلى الحكومة الإلكترونية

دورة تدريبية عن المتاجر الالكترونية في إربد

الملك يبحث مع الملك النرويجي سبل تعزيز العلاقات

وزير الأوقاف : الهاشميون يحملون راية الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك

الإثنين، 14-03-2022 04:19 م

الأمن العام يوضّح آلية عمل الإسوارة الالكترونية والفئات التي تشملها كبديل عن التوقيف في السجون

31988486-fd3c-4dbe-acbb-71f78b39bca3


الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبوزيد، ضرورة التقليل قدر الإمكان من عقوبة الحبس السالبة للحرية، كنوع من أنواع العقوبات، سيما فيما يتعلق بعقوبات الجنح البسيطة، والتوقيف الجزائي، وتطبيق نظام العقوبات المجتمعية والرقابة الإلكترونية، كالإسوارة الإلكترونية، التي تقدم الردع دون اللجوء الى الحبس.

اضافة اعلان

جاء ذلك لدى لقاء اللجنة الاثنين بالنقيب الحقوقي زيد الشلول من مديرية القضاء في مديرية الأمن العام، استمعت منه لشرح مفصل حول نظام الرقابة الإلكترونية والآلية المتبعة في تطبيق عقوبة (الإسوارة الإلكترونية) وأثارها الإيجابية والسلبية. 


وقال أبوزيد إن اللجنة ستقدم توصيات بشأن عقوبة السوار الإلكتروني كنموذج للعقوبات المجتمعية وللحد من قرارات التوقيف الإداري، وتغول بعض الحكام الإداريين في استخدام السلطة مع الاخذ بعين الاعتبار تحقيق أعلى معايير الأمن والسلم المجتمعي.
 
بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة النواب: تيسير كريشان وزهير سعيدين وخالد الشلول ونضال الحياري بتوجه الحكومة بتطبيق مثل هذه الأنظمة، معتبرين إياها من الأنظمة المتقدمة، والتي من شأنها تخفيض أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيض الكلف المالية التي تتحملها الدولة، بالإضافة إلى تطوير نظام العدالة الجزائية بالأردن، وتجنب اختلاط الموقوفين بالمحكومين، وكذلك حفاظا على مصدر رزق الموقوفين.
 
من جهته، قدم الشلول تفصيلا كاملا حول نظام الرقابة الإلكترونية، كبديلا عمليا عن التوقيف الجزائي، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك سند تشريعي من خلال اصدار نظام أو تعليمات تتعلق ببيان الآلية العملية لتنفيذ الرقابة الإلكترونية في الميدان واعتمادها بشكل كامل.


وقال إن إدخال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين، جاء استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017، والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر، وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف الجزائية، مؤكدًا أهمية إنشاء مديرية متخصصة بالرقابة الإلكترونية في وزارة العدل، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، بهدف متابعة الأشخاص المربوطين بالسوار الإلكتروني.


وأوضح الشلول أن الإسوارة الإلكترونية تحقق الغاية منها، حيث يتم مراقبة الشخص المقيد حتى لو كان خارج أسوار مراكز الإصلاح، ويكون متابع من قبل الأجهزة الأمنية.


وتابع أن هناك شروطًا لتطبيق هذه البدائل، أبرزها ضرورة أن تكون الجرائم المقترفة من نوع الجنحة التي تكون عقوبتها من سنتين الى ثلاث سنوات التي يجوز بها التوقيف، بالإضافة إلى انتقاء ظرف التكرار للمخالفة أو الجريمة وشرط عدم إخلال الشخص المقيد بشروط الرقابة الإلكترونية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d2ffa2936c03f90ce228dcb43a8ff3f4

مالية النواب توصي الجمارك بمتابعة تحصيل نحو 300 مليون دينار

622f255364d17

الدغمي: أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن الأردن

0L5A0346

النواب يقر معدل بنك تنمية المدن والقرى

1647253199963

فلسطين النيابية تلتقي رئيس جمعية قدامى لاعبي قطاع غزة

M63A9908

دعوة نيابية لتأجيل أقساط القروض خلال شهر رمضان

0L5A0017

مجلس النواب يواصل مناقشة معدل بنك تنمية المدن والقرى

أخبار متعلقة
270775990_252692176977268_3857111438605453810_n

العودات: خبرات وكفاءات عالية للمستقلة للانتخاب

620cc63c69631

قانونية النواب تلتقي مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب

131353827_1322331698114302_4676093696123841251_n

مشوقة يسأل الحكومة حول التمويل المالي للأحزاب

0L5A9955

25 نائبا تغيبوا عند التصويت على قانون الموازنة

0L5A0436

زراعة الأعيان تؤكد أهمية تسليط الضوء على المشاريع الزراعية

JNA_e96b8image_story

القانونية النيابية: تدرج في المقاعد النيابية المخصصة للأحزاب