البرنامج النيابية تناقش "مُعدل المعلومات" وأمور الكتلة

الوكيل الإخباري

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- عقدت كتلة البرنامج النيابية، اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عيد النعيمات، مشروع قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومات، والذي أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب.وقالت النعيمات، بحضور النواب: سليمان أبو يحيى وعمر النبر ودينا البشير وفراس القضاة وفريد حداد وماجد الرواشدة، إن مشروع القانون جاء لتلبية الأحداث الجارية، ومواكبة التطور والسرعة في الحصول على المعلومات، وتذليل المعيقات بحق الحصول على المعلومات، والحد من الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تؤثر على الرأي العام.وأضاف أن اجتماعات الكتلة تأتي لتقريب وجهات النظر بين أعضائها، والمحافظة على تماسكها وتقييم نشاطاتها السابقة، بالإضافة إلى بحث آلية الرد على خطاب الموازنة العامة للدولة لسنة 2024.وأوضح النعيمات أن أعضاء "البرنامج النيابية" توافقوا على الخروج بخطاب مُشترك للرد على خطاب "الموازنة"، من خلال اختيار أحد الأعضاء كناطق باسم الكتلة للتعبير عن موقفها، بحيث يكون الخطاب معبرًا عن وجهة نظر جميع أعضائها.وقررت الكتلة عقد اجتماعات مع بعض الأمناء العامين للوزارات، والقيام بجولات ميدانية لوزارات ومؤسسات وهيئات للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.