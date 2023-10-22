"البرنامج النيابية": داعمون لمساعي الملك لحماية أهل قطاع غزة

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس كتلة البرنامج النيابية الدكتور فريد حداد إننا نتابع باهتمام كل التوترات والمستجدات على الساحة السياسية، لا سيما العدوان الإسرائيلي الآثم على قطاع غزة.وأكد أن "البرنامج النيابية" تدعم وتؤيد المساعي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة الأهل في قطاع غزة وحمايتهم من البطش والعدوان الصهيوني الغاشم.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم الأحد لبحث مجموعة من الأمور التي تهم "البرنامج النيابية" وخطة عملها للفترة المقبلة.بدورهم، أكد أعضاء الكتلة النواب: سليمان أبو يحيى، عيد النعيمات، عمر النبر، زيد العتوم، دينا البشير، صفاء المومني، أن الكتلة ستواصل عملها ضمن الإطار التشريعي والرقابي، قائلين إن "البرنامج النيابية" ستتابع بحث العديد من القضايا التي تتعلق بصحة المواطن وغذائه وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي.وفي نهاية الاجتماع، اتفق الأعضاء على إرجاء موعد انتخاب رئيس الكتلة، ونائب الرئيس، والمقرر، كما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي، إلى ما بعد انتخاب أعضاء اللجان النيابية الدائمة للمجلس.